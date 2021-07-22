721白衣人案｜燒烤場東主鄧懷琛判囚七年　太太喊冤：六月飛霜

721元朗白衣人暴動案今日（22日）宣判，六人罪成被判囚三年六個月至七年。被判重囚七年的鄧懷琛，鄧妻召開記者會時多次落淚，形容是「六月飛霜、飛來橫禍」。她指，現時無錢上訴，又希望當局可檢視鄧懷琛的手提電話，證明他非指揮者。

被問到有何說話對遭鄧懷琛打傷的人說，鄧太質疑，無傷者在庭上指證被打，稱她丈夫只是「揸住把爛遮」。惟無證人指證，因控方律政司無申請。

記者會由Facebook專頁「華記正能量」版主楊官華主持；「珍惜群組」召集人李璧而亦有現身，並承認721當晚有在元朗遊行、即時作口號，但強調是保衛家園，「只係叫人唔好入嚟。」



721白衣人暴動案，鄧懷琛被判囚七年，太太開記招喊冤，稱是「六月飛霜」。她情緒激動多次落淚。（余俊亮攝）

鄧懷琛太太在記者會中多次落淚，情緒激動，「今日心情沉重。先生只是小村民小商人，愛護自己家園，保衛自己的村莊。」在案中判刑最重的鄧懷琛，事發時經營「元朗西鐵燒烤樂園」。鄧太指，當晚有玻璃樽飛入燒烤場，她丈夫才去西鐵站觀察。

不少傳媒拍攝到鄧懷琛揮動鐵枝打人，鄧太被問到有何說話對被丈夫打傷的人說。鄧太稱，無傷者在庭上指證被打，形容她丈夫當晚只是「揸住把爛遮」。惟無證人指證，因控方律政司無申請傳召。

鄧太稱，現時家中已無錢上訴，如果夠錢就會上訴。她批評，法官審判不公，無考慮鄧懷琛手機通訊紀錄，就指其是指揮者。她又指，如果丈夫是指揮，一定有紀錄，稱希望當局查證之後可公開。

楊官華︰法官是「黃官」

記者會上，楊官華認為法庭判刑過重，「我唔知佢喺上面有冇打交，當佢有打交，都唔係判七年。」楊在未提供任何證據的情況下稱，「法官是『黃官』，希望『國安法』和廉政公署，查吓這個法官有無收錢。有理由相信法官可能受到壓力，或者一些利益，而裁決不公。」他又稱，希望林鄭月娥主持公道，惟林鄭月娥多次表示，尊重司法獨立。

楊續指，鄧懷琛太太經營十多年的燒烤場，「被黃絲地政處搞到收咗皮」，失去生計。根據資料，該燒烤場曾於2007及2011年兩度向城規會申請經營室外燒烤場，都被拒絕，但該燒烤場未有理會，長時間涉違規經營。另外，該燒烤場亦涉及非法構築物，以及長時間未領食環署相關牌照。

「珍惜群組」李璧而︰就算我哋元朗人打你 兩年好未啊

「珍惜群組」李璧而認為，今次判刑七年過重，「就算我哋元朗人打你啊，（判）兩年好未啊，同警察一樣囉！」她所指的是2014年七警案，警察涉在龍和道變電站暗角毆打曾健超，被判囚15至18個月。

李璧而續稱，當晚自己有參與元朗遊行，聲稱當晚不知從哪裏看到有人發起「一齊穿白色衫」，當晚7點到達雞地集合，她又即場作口號遊行，叫人不要來搞事。

被問到公開承認參與未獲警方發出不反對通知書的遊行，會否擔心被追究。她強調當時是警力不足，保衛家園，又聲稱背脊被打傷的廚師是朋友的兒子，只是被「誤傷」。

721白衣人暴動案，鄧懷琛被判囚七年，鄧太太（中）開記招喊冤，一度除下口罩。左一為李璧而。（勞顯亮攝）

李聲稱白衣人在林卓廷入元朗前已陸續回家 影片證當時已打人

李璧而又聲稱，7.21當晚白衣人陸續回家，聽到林卓廷入元朗才搞事。但當時現場影片已拍攝到，早在林卓廷進入元朗前，已經有白衣人襲擊市民。法官形容白衣人是無差別施襲，又指林卓廷當時安慰市民。