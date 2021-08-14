新冠肺炎｜抵港外傭確診　葛珮帆去信陳肇始　促將美國列高風險區

已接種兩劑復必泰疫苗的38歲外傭由美國抵港，經7天檢疫期後進入社區才確診，證實帶有L452R變種病毒。社區關注變種病毒潛伏期長，且接種疫苗後仍有機會感染，質疑現時僅7天檢疫期是否不足。

民建聯立法會議員葛珮帆去信食物及衞生局局長陳肇始，要求盡快將美國列入高風險地區，並將目前中風險地區檢疫期延長。



該外傭於4月7日及28日接種兩劑復必泰疫苗，抵港時持有血清驗測陽性結果，沒有病徵，按目前程序可將檢疫期縮短至7天。她在檢疫酒店完成7天隔離後，第12天樣本呈初步陽性，經化驗顯示帶有&452R變異病毒株。

事件顯示就算有抗體亦未必對變種病毒免疫

葛珮帆表示，今次事件凸顯政府早前把檢疫期調低至7日對社區造成極大風險，即或驗出高水平抗體，亦未必對變種病毒免疫，仍具傳染風險。她收到了少市民對此表達憂慮，因此去信陳肇始反映。

美國及部份其他地區疫情嚴峻，但仍列為中風險的地區，葛珮帆要求政府盡快提高防疫級別，並延長中風險地區、已接種兩劑疫苗並具有抗體的人士的檢疫期，以阻截輸入個案。