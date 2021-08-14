田北辰：政府「完全離晒大譜」　稱檢疫期最短只可縮至14日

政府早前宣布已完成接種疫苗的美國返港人士，酒店檢疫由原本需21日，減至14日，若能出示近3個月在港進行的血清抗體測試陽性證明，酒店檢疫再縮至7日，其後7天自行監察，以及在第12日再交樣本檢測。

一名38歲、居赤柱豪宅外傭昨日（13日）初步確診，她已完成接種復必泰疫苗，於8月1日從美國返港，因血清有抗體，被獲准在酒店檢疫，檢疫期7天後可回家，結果前天（12日）交樣本驗出陽性，並帶有L452R變種病毒。消息指，她的CT值為16.5，即具高傳染性。

田北辰在個人社交平台Facebook發帖文指政府「完全離晒大譜」，並強烈要求政府要盡快將美國列為高風險地區。



田北辰：完全無可能縮短檢疫期至7天 要求政府盡快將美國列為高風險地區 （資料圖片）

田北辰要求盡快將美國列為高風險地區

田北辰稱放寬檢疫期存在很多漏洞，更會為社區帶來風險，「結果我今日睇到新聞，有一位喺美國返港、打晒兩針嘅外傭，完成咗7日嘅檢疫出咗去社區之後，就發現初步確診並帶有L452R變異病毒株，成為第一單喺政府宣布檢疫期縮到7日之後確診嘅個案」。

他又表示這宗確診個案反映了不少問題，「最新嘅防疫措施完全唔夠嚴謹。睇返新聞，外傭無論喺抵港前、香港機場、定喺檢疫期間做嘅檢測，全部都喺呈陰性，喺最後出咗去社區先發現中招」。田北辰指曾與專家討論在變種病毒肆虐的情況，認為不論是否已接種兩針或以驗出血清抗體，均沒可能縮短檢疫期至7天。「因為7日嘅時間實在太短，完全驗唔出到底有抗體，但係有冇中招。所以我覺得個檢疫期必然唔可以去到7日，最短最短都只可以喺14日。」

他又表示現時美國的疫情非常嚴重，指政府「完全離晒大譜」，美國一天達10幾萬宗確診個案，「喺完全冇可能再當美國係中風險地區」。田北辰強烈要求政府要盡快將美國列為高風險地區，「咁先喺最安全最穩陣嘅做法」。