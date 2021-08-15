民陣解散｜民陣：一致通過解散　160萬元資產將捐予合適團體

消息指，民間人權陣線前晚（13日）開會商討後，決定解散組織，民陣今日（15日）中午發聲明，指民陣已於8月13日召開周年大會，出席成員團體一致議決由即日起解散，民陣約160萬元的資產，會指示民陣資產託管團體捐予合適團體。



▼民陣歷年舉辦多次遊行▼



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指政府不斷以疫情為由拒遊行申請

民陣聲明指，近一年多來，政府不斷以疫情為由，拒絕民陣及不同團體的遊行申請，各成員團體遭打壓，公民社會面臨前所未有的嚴峻挑戰，民陣本希望繼續以原有方式迎難而上，但召集人陳皓桓已因多宗案件身陷囹圄，秘書處已無法維持運作，「在沒有成員參與來屆秘書處的情況下，只能在此無奈宣布解散。」

民陣感謝過去19年來，香港市民與民陣並肩同行，一同經歷反23條、反高鐵、雨傘運動、反修例運動等，「雖然民陣今天不再存在，但我們相信，不同團體仍然會繼續堅守理念，毋忘初衷，撐住公民社會。」

2002年成立的民陣，由數十個民間團體及政黨組成，多年來作為「大台」舉辦遊行示威，包括2003年「七一」50萬人大遊行、反修例風波期間的多場遊行及「流水式集會」，但隨着港區國安法落實、警方質疑違反社團條例以至國安法，多個團體近月已陸續退出民陣，最終亦難逃終結命運。