消息：民陣已決定解散　短期內宣布　近廿載示威「大台」終結

消息指，民間人權陣線昨晚（13日）曾開會，已決定解散組織，短期內將會公布。2002年成立的民陣，由數十個民間團體及政黨組成，多年來作為「大台」舉辦遊行示威，包括2003年「七一」50萬人大遊行、反修例風波期間的多場遊行及「流水式集會」，但隨著港區國安法落實、警方質疑違反社團條例以至國安法，多個團體近月已陸續退出民陣，最終難逃終結命運。



▼民陣歷年舉辦多次遊行▼



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鄒幸彤、陳寶瑩等與會

民陣解散消息幾日前已傳出，只剩下8個團體成員的民陣昨晚曾開會，支聯會副主席鄒幸彤、社民連副秘書長陳寶瑩等部分團體成員有參與。消息指，民陣已決定解散，稍後作正式宣布，各人會後均拒絕回應，民陣臨時召集人鍾松輝不評論會議的內容及決定。

▼2019年七一遊行▼



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蕭澤頤稱民陣或違國安法

警務處處長蕭澤頤日前接受《大公報》專訪，指民陣自2002年成立以來，一直未有向公司註冊處註冊為公司，亦未有按法例向警務處牌照科註冊為合法社團。他稱民陣近年組織「一系列大型非法遊行集會」，可能涉嫌違反國安法，警方已搜集相關證據，隨時對違法組織依法採取行動。