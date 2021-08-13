民陣今決定解散否　蕭澤頤稱或違國安法　警已調查隨時採取行動

消息指，民間人權陣線將於今天（13日）召開會議，就是否解散組織作出決定。警務處處長蕭澤頤昨天（12日）接受《大公報》專訪，稱民陣自2002年成立以來，一直未有向公司註冊處註冊為公司，亦未有按法例向警務處牌照科註冊為合法社團。

蕭澤頤續稱，民陣近年組織「一系列大型非法遊行集會」，「可能涉嫌違反國安法」，《大公報》在文中更引述蕭澤頤稱：「警方已搜集相關證據，隨時對違法組織依法採取行動」。



▼2019年七一遊行▼



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不排除繼續調查主要骨幹

蕭澤頤接受訪問時稱：「若任何組織、任何人犯法，我哋唔會今時今日去睇證據，唔會今時今日才去做嘢，我哋會集齊相關證據，所以任何人違法，唔好諗住可以逃之夭夭」，指一些有頭有面的民陣成員已因非法集結罪被判囚，但不排除警方繼續調查主要骨幹，甚至作出檢控。

報章引述蕭澤頤稱，民陣由2002年成立以來，一直未有向公司註冊處註冊為公司，亦未有按法例向警務處牌照科註冊為合法社團，又稱民陣近年組織一系列大型非法遊行集會，有可能涉嫌違反國安法，警隊將會深入調查及取證。他透露已有人報案，警方已展開深入調查，必追究到底。

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鍾松輝（中）早前接受查詢時表示，不作評論。（資料圖片）