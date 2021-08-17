張崑陽潛逃美國申政治庇護、讀碩士　保安局：危害國安必追究到底

《港區國安法》生效後，多名本港社運人士離開香港，曾參加去年民主派初選、前香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽，昨晚（16日）在Facebook首次透露已身處美國，正向當地申請政治庇護，又稱獲美國約翰霍普金斯大學保羅尼采高等國際研究學院（Johns Hopkins SAIS）的碩士課程取錄，學習有關地緣政治變化的趨勢。

保安局回應查詢時表示，任何人違反香港法律，特區政府都會追究其法律責任，對於那些死心不息危害國家安全的犯罪分子，政府定必依法追究到底。



張崑陽首次披露自己所在地，稱正向美國申請政治庇護。（張崑陽Facebook）

離港後首度公開所在地

去年六四事件31周年，支聯會被警方禁止在維園舉行集會，但張崑陽、羅冠聰、李卓人等13人照樣前往維園悼念，被票控非法煽惑他人參與未經批准集結罪。不過，張崑陽、羅冠聰缺席六四非法集結案聆訊，被法庭發出拘捕令，他及後承認已經離開香港，當時並未披露身在何處，有報道指身在英國或台灣。

張崑陽昨晚在Facebook發文，稱基於「安全考量」及「計劃前路」，自去年8月離港後未曾公開所在地。他稱，自己過去一年出席各種論壇和閉門會議，持續地跟美、英、澳、日、韓和台的官員等交流，展開倡議工作。

他透露已決定「定居美國」，「繼續開展我的國際線工作」，又稱因為六四集結案被本港法庭發出拘捕令，亦曾參與民主派初選、國際游說，有機會被當局以國安法拘捕，因此已向美國政府申請政治庇護。

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碩士院校為研究國際關係頂級學府

他又指，得到美國約翰霍普金斯大學保羅尼采高等國際研究學院（Johns Hopkins SAIS）的院士和獎學金支持，獲取錄就讀碩士班，形容該校享負盛名，是研究國際關係其中一所最頂級學府。

張崑陽稱，自己一定會持續進修，了解更多地緣政治變化的趨勢和最新華府動向，希望影響現時和未來的外交官，持續將香港議題放在美國對中政策的核心。

去年六四，張崑陽（左一）與黃之鋒、羅冠聰等人進入維園悼念六四，其後被控。（張崑陽Facebook）

保安局：無論身處何地政府必依法處理

保安局發言人回應《香港01》查詢時表示，任何人違反香港法律，特區政府都會追究其法律責任，又指《香港國安法》具有域外效力，違反《國安法》的人，無論其身份或背景，或身處何地，特區政府必依法處理，追究其法律責任。

保安局表示，對於那些死心不息危害國家安全的犯罪份子，特區政府定必依法追究到底。警方則指，不評論個別個案或報道，而採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。