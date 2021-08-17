民研：林鄭民望創19年6月新高　陳茂波支持率淨值正數因消費券？

香港民意研究計劃今（17日）公布最新的特首及司長民望調查，特首林鄭月娥評分為35.1分，與半個月前分別不大，但再創2019年6月初以來新高。其最新支持率為20%，反對率為66%，民望淨值為負46個百分點，與半個月前分別不大。

司長方面，政務司司長李家超支持度評分為35.3分，民望淨值為負11個百分點。財政司司長陳茂波的支持度評分為41.3分，民望淨值為正4個百分點，再創2017年2月以來新高。律政司司長鄭若驊評分為27.7分，民望淨值為負39個百分點。



香港民意研究計劃今（17日）公布最新特首及司長民望的調查。

特首民望三連升

民研於本月9日至12日，以隨機抽樣電話訪問了1,002名18歲或以上香港居民。調查顯示，林鄭月娥的評分連升第三次，最新為35.1分，比上月的34.7微升，再創2019年6月初以來新高。擔任記者會嘉賓的前油尖旺區區議員李傲然分析，特首民望雖略有提升但不太明確，不見得市民對特首林鄭月娥有很大支持。

特首林鄭月娥民望創19年6月初以來新高，李傲然分析為數據內誤差，其民望持續低迷。（梁鵬威攝／資料圖片）

鄭若驊民望低迷 淨值為負39個百分點

司長方面，政務司司長李家超支持度評分為35.3分，民望淨值為負11個百分點。至於律政司司長鄭若驊，其支持度評分為27.7分，民望淨值為負39個百分點，為三司中民望最低。

李傲然稱，留意到李家超與前政務司司長張建宗的作風完全不同，李家超早前擔任保安局局長時，不時強調要捍衛國家安全，作為逃犯條例重要推手，數據顯示李家超民望頗為低迷，可見香港人對此有怨氣。

政務司司長李家超支持度評分為35.3分，民望淨值為負11個百分點。（夏家朗攝／資料圖片）

消費券效應令「財爺」挽民望

財政司司長陳茂波的支持度評分為41.3分，民望淨值為正4個百分點，再創2017年2月以來新高。李傲然認為，消費券計劃令陳茂波增加知名度及暴光率，藉此令「財爺」挽回「些少」分數 ，而陳茂波民望由負數變為數，「就算佢做咁多嘢，用咗庫房咁多錢，民望淨值只為正4個百分點，亦相對較微」。