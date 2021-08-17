移民潮｜林鄭月娥：有人離開亦有人前來　融入大灣區吸引更多人才

本港移民潮持續，統計處上周發表數字顯示，今年年中本港人口的臨時數字約為739萬人，與去年年中人口約748萬人相比，減少87,100人，跌幅為1.2%；同期有89,200人移離本港，「淨移出」人數為75,300人。此外，近日有資深醫學界人士辭職離港，醫院管理局主席范鴻齡更明言，醫護人手近月流失率上升與移民情況有關，情況令人憂慮。

特首林鄭月娥今日（17日）出席行政會議前見記者時，重申香港市民有出入境自由，不會否認近期的確人口「淨移出」有所上升，但認為其中一個重要原因在於疫情下未能通關，內地經單程證來港人數有明顯減少。她相信，香港對於各地優秀人才而言仍有相當吸引力，政府的「優秀人才入境計劃」可吸引來自世界各地的人才來港。



指單程證來港人士減少乃因素之一

林鄭月娥指，留意到近日社會對於新公布的人口數字有所討論，不會否認有市民選擇離開香港，但認為其中一個重要因素，是疫情下邊境進出不便，內地循單程證來港人士明顯減少。她提到，香港人有進出的自由，尤其一些有孩子的家庭，可能會為了下一代教育而選擇到不同地方。但她相信，香港仍是個具吸引力的地方，特區政府有不少方法吸引、培養和留住人才，例如加強在學校的STEM教學，培訓創科人才。

林鄭表示，政府的優秀人才入境計劃，容讓全世界的優秀人才來港，她近年已增加計劃的名額，招攬更多人才。據輸入優秀人才及專才諮詢委員會所指，最近的成功申請個案有所增加，因此有愈來愈多人才來港；去年施政報告提出的「傑出創科學人計劃」，招募更多海外的出色科研人才來港，參與創科發展，至今已收到各資助大學合共超過100個提名，首批已有約40人的提名獲通過，當中有部分來海外著名學府。

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循優才計劃來港者 逾八成半來自內地

她指：「所以當香港有人離開的同時，我亦頗感樂觀，在香港的自身優勢，以及與融入國家發展大局、粵港澳大灣區下的機遇，我們能夠找到更多人才。」因此她認為，對於海外企業而言，香港仍是一個合適發展、投資的地方，亦留意到外國企業對國安法的憂慮已消退。

根據政府於今年1月回覆立法會的數字，優才計劃自2006年實施以來，至2020年共批出7,127份申請，當中6,179人來自中國內地，佔總數86.7%。行業分布方面，最多為金融及會計服務業，共1,767人；資訊科技及電訊則有1,625人，兩者合共已佔總數近半。