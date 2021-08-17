民陣解散｜林鄭：觸碰紅線團體自行解散乃唯一選擇　惟非免責條款

成立近20年的民陣日前宣布解散，特首林鄭月娥今早（17日）首度開腔回應，指過去肆意觸碰國家安全「紅線」的團體，選擇自動結束是唯一選擇，強調與香港言論、遊行自由無關。她又指，團體即使自動解散亦非「免責條款」，檢控部門會搜證調查，若有任何違法仍會檢控。



▼民陣歷年舉辦多次遊行▼



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指民陣解散與自由無關

有記者問到，能否向市民保證香港仍有集會、遊行自由，林鄭回應稱，在《基本法》下，香港的結社、集會、遊行等自由仍然受到保障，但強調自由並非絕對，自由會受重要的目的規範，當中包括公共衛生、公共道德及國家安全等。

林鄭指，《港區國安法》第4條列明，港府會尊重和保障人權，依法保護市民享有《基本法》和國際公約下的言論、集會、遊行等自由。她稱有外國政客、媒體將個別團體解散聯繫到打壓自由，屬偏頗評論，強調不會接受。

警方曾與民陣有合作？ 林鄭：國安法後認清本質

被問到為何警方與特首本人過去曾與民陣保持合作關係，林鄭指有關說法是「翻舊帳」，形容本港經過過去兩年「黑暴」事件後，為香港和她本人上了深刻一課，令她知道若沒有《國安法》，香港將成為顛覆國家政權、國家安全的橋頭堡，同時讓她認清到過往願意溝通的團體，如一直讓他們參與公共事業的教協等組織本質為何，故現時回到正軌是應有之義。