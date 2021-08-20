人大押後《反外國制裁法》納附件三　港府稱全力支持、執行及配合

全國人大常委會會議今天（20日）閉幕，全國人大常委譚耀宗接受《香港01》查詢時表示，常委會會議審議了關於增列附件三法律的議案，委員長會議決定暫不表決，對有關問題繼續進行研究，譚相信這會令反外國制裁法更有效果。

特區政府回應指，中央一直關心香港特區發展及香港市民的福祉，全國人民代表大會及其常務委員會作為國家最高權力機關，其就香港事宜所作的決定均是以香港利益為依歸，特區政府定當全力支持、執行及配合有關決定。



中央下周安排宣講團來港 介紹《十四五規劃綱要》

政府發言人續指，全國人大常委會過去一年多的兩項重大舉措，即去年六月制定《香港國安法》，並在香港頒布實施，及在今年三月通過新修訂的《基本法》附件一和附件二，完善香港特區選舉制度，既為香港解決迫切的問題，亦展現了對「一國兩制」方針的堅持。

發言人稱，事實證明，香港的法治沒有絲毫受損，其作為國際金融中心的地位穩健如昔，加上國家發展為香港帶來大量機遇，我們相信企業對在港營商及投資充滿信心。

發言人又指，為讓香港社會各界更好地掌握全國人民代表大會今年三月公布的《十四五規劃綱要》中的國家發展戰略和對香港不同範疇的支持，中央下星期將安排宣講團來港，通過多場會議向各界介紹《十四五規劃綱要》，特區政府對此表示歡迎和感謝，又歡迎外國企業繼續善用香港的優勢，與香港攜手把握《十四五規劃綱要》及國家發展帶來的機遇，開拓內地以至亞洲地區的市場，特區政府亦會一如既往維護所有企業在香港的合法權益。

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特首林鄭月娥早前表示，她已向中央提交「被諮詢的意見」，包括建議透過本地立法在港實施《反制法》，認為本地立法過程將可以澄清和釐清《反制法》在香港實施的法律框架和法律程序等，更加符合香港的法制要求，但指今年內難以完成立法程序，強調已就本地立法框架作初步討論。

▼部分被美國制裁的中央及港府官員▼

