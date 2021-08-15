反外國制裁法｜陳茂波：料有人借機炒作　抹黑香港營商環境

全國人大常委會本月17日起一連數天開會，將審議將《反外國制裁法》納入香港《基本法》附件三，財政司司長陳茂波指，反外國制裁是外交事務，屬中央事權，香港有憲制責任落實。

他預計《反外國制裁法》日後在香港實施時，或會有人借此炒作，試圖削弱香港國際金融中心地位及抹黑香港的營商環境，甚至造成市場波動來混水摸魚，必須提高警覺，有所準備，並加倍注意管理風險。



▼部分被美國制裁的中央及港府官員▼



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陳茂波今日（15日）在網誌表示，人大常委會早前通過《反外國制裁法》，為的是要讓政策工具箱裡有更多樣化的反制手段，可以相稱力度來作出抗衡及應對，可視之為「被動式」的防禦部署，確保有足夠的還擊力量，讓橫蠻的對手面對現實、回復理性的態度協商解決問題，這是「以戰制戰、以戰止戰」的策略。

他又指，《反外國制裁法》透過兩方面發揮作用，一是阻斷任何組織或個人執行外國的所謂制裁，二是執行國家的反制措施，兩者都是為了恢復市場正常秩序，保護正常經營企業的發展利益。他稱，歐盟或英國亦有類似的反制政策，以保障自身利益。

《反外國制裁法》料將納入《基本法》附件三，特首林鄭月娥日前指，支持透過本地立法方式實施，認為做法較穩妥，亦可避免有另有用心的人藉機炒作。她表示，港府已向中央提交意見，但最終做法仍有待人大常委會決定。