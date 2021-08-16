人大常委會周二起開會　譚耀宗料《反外國制裁法》將納入附件三

全國人大常委會明天（16日）起一連四日召開會議，全國人大常委譚耀宗今天（16日）啟程赴京出席會議，他指會議其中一項議程是審議有關全國性法律納入《基本法》附件三，議程未有明言哪條法律，但很可能是《反外國制裁法》，料明天便會知悉。



全國人大常委會明天（16日）起一連四日召開會議，全國人大常委譚耀宗今天（16日）啟程赴京出席會議，指會議其中一項議程是審議有關全國性法律納入《基本法》附件三，但未有明言哪條法律，認為很可能是《反外國制裁法》。

外資撤出香港？譚耀宗：毋須擔心

譚耀宗指，將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三後，再通過本地立法在香港實施，屬適合做法，又指特首林鄭月娥、財政司司長陳茂波等人已就《反外國制裁法》表態，相信有關本地立法工作將會做得妥當。

被問會否擔心外資因《反制裁法》撤出香港，譚耀宗稱：「唔需要擔心」，相信本地立法工作將會謹慎地進行，既能達致反外國制裁的目的，同時中央亦會繼續支持和確保香港作為國際經濟、金融、貿易中心，不會受到《反制裁法》影響。

譚耀宗指，民間人權陣線在過去一段時間多次大型呼籲市民參與遊行、集會、請願及示威，最後帶來很大的暴力衝突，對社會穩定和國家安全帶來衝擊。（梁鵬威攝）

稱只要警方批准 日後仍會有大型遊行

對於民陣解散，譚耀宗指，民陣過去一段時間多次大型呼籲市民參與遊行、集會、請願及示威，最後帶來很大的暴力衝突，對社會穩定和國家安全帶來衝擊，強調在《國安法》下，相關行為是不容許的，認為警方須調查民陣會否違反國安法和香港法律，強調香港是法治社會，執法部門會依法處理相關事宜，若有人違法，「早晚都會落案起訴」。

至於日後會否再無大型遊行表達民意，譚耀宗稱：「請願、遊行一年到晚都好多」，若有申請不反對通知者，就不用擔心，強調政府絕不容許有人希望通過遊行、示威等，達至政治目的，及破壞、衝擊社會。

▼部分被美國制裁的中央及港府官員▼

