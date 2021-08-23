十四五規劃宣講　駱惠寧：香港最大機遇在內地　須牢牢抓住

特區政府今日（8月23日）舉行國家《十四五規劃綱要》宣講會，特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧、國務院港澳辦副主任黃柳權等人出席。

駱惠寧致辭時表示，宣講團來港體現中央對香港的親切關懷、大力支持，又提出3點看法，指香港要全面構建新發展格局。駱惠寧說，全球最大發展機遇在中國，香港發展最大機遇在內地，一定要牢牢抓住，在進一步融入國家發展大局之時，香港一定能打造新優勢，作出新貢獻。

黃柳權指，高興國安法實行以來，特區政府堅決維護國家安全、有力推動各領域撥、有效統籌疫情防控、努力破解經濟民生深層次問題，充分展示了事不避難的擔當精神，相信在林鄭月娥領導下，一定能夠團結帶領社會繼續發揮「一國兩制」優勢。



【12:10】金管局前總裁任志剛、行政會議召集人陳智思、財經事務及庫務局局長許正宇與人民銀行金融研究所所長周誠君在宣講會上對談。任志剛提到，人民幣可作為國際貨幣引入資本市民，認為可推動在本港資本市場多用人民幣，例如恆指成份股可用作清算、交易、報價，笑言稱兩、三年前已向政府提出相關建議。

周誠君稱，人民幣離岸後就無須遵守國內的法規等元素，只須遵守當地的金融法規，又認為香港任何經濟或金融市場欲以人民幣作結算，人民銀行樂見其成，認為香港擁有良好經濟制度，既是自由港，也擁有最完善離岸人民幣交易的基礎設施，認為香港完全可做到人民幣結算等功能。任志剛聞言向許正宇說：「局長，你聽到啦。」許正宇稱，讓更多金融產品包涵人民幣元素，也是當局的方向。

【12:15】人民銀行金融研究所所長周誠君致辭時表示，香港有足夠條件和基礎成為全球人民幣資產管理中心、增值中心及風險管理中心。周誠君指，林鄭曾說過香港背靠祖國、面向全球，是香港長期繁榮穩定的基因，他認為有基因還要有血脈，人民幣可能就是血脈，更具體可能就是血細胞。周相信這是賦予「十四五」規劃給香港的金融定位，呼籲政府在制度安排方面等，更好地落實「十四五」規劃的使命。

發改委：歡迎港企等外資到內地投資 分享中國市場發展機會

【11:47】國家發改委發展戰略和規劃司副司長胡朝暉發表逾一小時演講，稱很高興來到美麗的香港參與宣講會，他詳細闡述「十四五」規劃的歷史背景和目標，提到中國在過去五年已達至全面建立小康社會的階段，經濟發展邁向新台階，人均國民生產總值已達1萬美元，絕對貧窮問題得到解決，人民生活水平和質量正在提高，疫情防控取得重大成果，率先復工復產，成為全球唯一錄得淨增長的經濟體。

胡朝暉提到，「十四五」規劃之下，內地將以更大力度適應和利用外資，提高雙向投資水平，歡迎包括港資企業在內等更多外資企業，參與內地發展，分享中國市場發展機會，積極支持內地企業到香港、國外投資，從互利共贏中共同發展。

胡朝暉詳細介紹「十四五」規劃有關香港的章節內容，指中央積極就香港發展提出一系列舉措，包括支持香港做強「內功」，鞏固提升自身優勢，認為香港在長期發展過程中，已形成一系列優勢條件，中央支持香港做強、做優、做大，包括提升香港的國際金融、航空、貿易中心地位，同時提升香港作為國際航空樞紐地位，並進一步推動香港作為全國最大離岸人民幣業務中心、國際資產管理、國際風險管理中心的功能；擴大內地與香港市場的互聯互通，建立更多人民幣交易產品；推動更多具競爭力的企業在港上市，全力支持香港鞏固、提升國融金融中心地位。

推進更多專業互認資格 包括旅遊業、社工

他提到，中央支持機場三跑建設、建立粵港澳空管系統合作機制，推動香港作為國際航空樞紐的地位，並支持三地港口加強基礎設施互通，加快構建優勢互補、錯位發展、錯位發展、良性互動、互惠共贏的港口航運物流和配套服務體系，利用交通優勢深化中港發展優勢。

胡又指，支持香港成為國際創科中心，認為香港具有基礎，因有很多愛國愛港的高質素人才，例如有香港人創研多次神舟計劃，指中央將加快建設深港科技園建設，將在大灣區推動更多有關人才、科研資金、科研設施的便利措施。

他強調，中央支持香港融入國家大局，與內地優勢互補，與內地攜手推進經濟發展，融入大灣區重大機遇，加快大灣區創科中心發展；又指至今已有2千名專業人士在內地取得專業資格，中央將擴大職業互認範圍，通過一個考試得到三地資格，日後冀推進旅遊、社工等專業互認。

【10:55】國家發改委副主任寧吉喆表示，2019年的修例風波加上疫情，令香港經歷一段艱難時期，他高興看到在港區國安法實施，以及落實完善選舉制度後，香港經濟整體形勢向穩、態勢向前。他相信，在香港落實防疫抗疫措施，以及國家系列措施的支持下，香港經濟將逐漸恢復。

黃柳權：林鄭事不避難展示擔當精神

【10:54】港澳辦副主任黃柳權致辭時表示，特首林鄭月娥在今年5月向港澳辦主任夏寶龍提出請求，為港府講解「十四五」規劃，他稱中央高度重視，委派他和法改委等官員來港向各界交流規劃，探討香港如何參與融入國家發展大局。黃柳權稱，全國人大會議今年3月通過「十四五」規劃，國家開啟全面經濟現代化的藍圖，展現國家發展的光明前進，包括提升居民收入、建立健全社會保障等。

黃柳權指，香港是中國不可分割的一部分，「中國夢」包括香港750萬人，強調中央高度重視香港的民生和經濟發展、從金融、航運、法律服務及文化等方面支持香港，從體制、平台建設、交流合作支持香港融入國家發展大局。他又指，中央出台互聯互通、支持青年就業，未來將繼續推出利港惠民的措施，讓香港與國家一樣有光明的發展。

黃柳權說，夏寶龍早前提出對管治者的五個要求，要全面貫徹「一國兩制」、辦實事、團結力量等。他指自《港區國安法》落實後，香港能維護國家安全、有利推動各界撥亂反正、由亂轉治，有助統籌疫情防控，積極融入大灣區發展，充分展示了特區政府事不避難的擔當精神。黃柳權相信在林鄭的帶領下，可團結社會各界發揮「一國兩制」優勢、砥礪奮進，在中國第二個一百年之時，一定能實現夏寶龍對香港的「四大期盼」，共享國家的偉大榮光。

駱惠寧：香港須善用國家政策 慢進也是退

【10:33】中聯辦主任駱惠寧發言指，「十四五」規劃宣講團專誠來港，體現中央對香港的大力支持、親切關顧。駱惠寧分享三點看法，一是「認清國家規劃要求，全面把握香港發展方向」。他指，「十四五」對香港發展提出一系列重大要求，首次從政治、經濟、文化等方面全面加以陳述，體現中央推動香港實現長期繁榮的戰略考慮，又指隨著世界面對大變局加速引進，隨著香港已由亂及治，香港發展已經進入一個新階段，社會要進一步把握中央新發展理念要求，凝取廣泛共識，構建新發展格局。

駱惠寧又指，香港要融入國家發展大局，不斷提升香港競爭優勢，指香港擁有國際金融、貿易、航運中心及全國最大離岸人民幣業務中心等地位，在於根本擁有連接內地的區位優勢和自身良好營商投資環境，縱觀中華民族偉大復興的歷程，誰都不能阻擋。他形容，全球發展最大機遇在於中國，香港的最大發展機遇在內地，認為隨著「十四五」規劃實施及2035年遠景目標，香港面臨新一輪歷史發展機遇，一定要牢牢抓住，香港必定能夠打造新優勢、作出新貢獻。

駱惠寧最後指，香港須「善用國家政策支持，努力開創香港發展新未來」，認為這一年來中央撥亂反正、正本清源，說到底是為了維護香港人根本福祉，實現香港長期繁榮，令「一國兩制」行穩至遠，強調中央一直十分關注香港經濟發展和民生改善，「十四五」規則明確指出香港新定位和更多的政策支持，認為香港須社會行動起來，又指市場經濟競爭激烈，「不進則退，慢進也是退，唯有做好今天，才能贏得明天」。

中聯辦主任駱惠寧。（資料圖片）

林鄭：為香港帶來千載難逢機會

【10:15】特首林鄭月娥表示，感謝中央對宣講會的重視，國務院、港澳辦、法改委等多名官員來港宣講，內容涉及多個重要範疇。林鄭提及，在「十四五」規劃中，支持香港提升金融、航運地位、支持香港服務業走向高端發展、提升全球人民幣離岸中心樞紐地位等，自規劃公布以來，各界反應正面。林鄭稱，她在規劃公布後曾表示，國家規劃一紙千金，將為香港帶來千載難逢的機會。

林鄭又指，「十四五」規劃出台後，但最重要是執行，對此她充滿信心，因為香港政府有根本性的改變，自去年六月落實《港區國安法》，香港由亂轉治不單止暴制亂，亦貫徹一國兩制，同時完善選舉制度，落實「愛國者治港」，令香港體制正本清源。林鄭指，在行政立法配合下，已提升特區管治效能，以立法會為例，3個月已通過四項融入大灣區發展的議員議案，其中包括振興疫後經濟等議案。

林鄭指，通過中央的支持，將提升香港競爭力，當中離不開貫徹「一國兩制」、高度自治、落實中央對香港的全面管治權、要防範外部勢力干預香港事務、加強憲法、《基本法》教育及加強國民身份認同，政府責無旁貸。

林鄭月娥。（梁鵬威攝）

「十四五」支持香港成中外文化藝術交流中心

全國人大會議今年3月通過《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，其中在經濟發展方面，加入了支持香港提升國際航空樞紐地位、支持香港建設國際創新科技中心和區域知識產權貿易中心，以及支持香港發展中外文化藝術交流中心。

在建設粵港澳大灣區方面，《十四五規劃綱要》提出深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通，加強內地與香港各領域交流合作，並首次把深港河套納入粵港澳重大合作平台建設。