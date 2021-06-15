立法會討論十四五規劃　蔣麗芸斥港府政策空泛欠新意

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-15 19:12

立法會工商事務委員會今（15日）討論十四五規劃，民建聯立法會議員蔣麗芸批評政府措施欠缺新意、不具體，希望政府可在科研方面交出具體措施。黨友周浩鼎認為，香港不能單打獨鬥，要與內地城市合作。 政制及內地事務局局長曾國衞回應指，港府一直與內地其他城市合作，特首有計劃在今年下半年疫情緩和後，爭取與內地以面對面或視像形式，加強經商合作。另外他稱，若本港疫情持續受控，相信能與内地和澳門進一步商討通關安排，強調接種疫苗是關鍵，呼籲市民踴躍接種。

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蔣麗芸表示，她曾擔任全國政協委員20年，由第8個5年計劃開始參與，各階段的規劃都展示成效，而非含糊不清地列出目標。她批評，當局提交文件猶如「工作報告」，僅交代原有政策內容，欠缺新意，希望當局能交出具體措施。

她又指，政府投入很多公帑至科研工作，目前科研開支佔GDP的比例達標，但形容是「用公帑養R&D」，認為應該改為衡量科研收益佔GDP的比例。

周浩鼎說，香港要在十四五規劃中發揮作用，不能單打獨鬥，（梁鵬威攝）

周浩鼎：香港不能單打獨鬥 須與內地城市合作

周浩鼎說，香港要在十四五規劃中發揮作用，不能單打獨鬥，需要尋找其他內地城市作為夥伴，例如河套區與深圳合作推行，「一加一大於二」。

曾國衞回應指，香港要融入國家發展大局，必然需要與內地其他城市合作，政府一直有與上海、福建及四川等地合作，行政長官有計劃在今年下半年疫情緩和，爭取與內地以面對面或視像形式，加強經商合作。

曾國衞回應指，香港要融入國家發展大局，必然需要與內地其他城市合作。（梁鵬威攝）

鍾國斌質疑西方國家對中國不友善

自由黨鍾國斌稱，香港要維持國際航運中心及貿易中心的地位，需要積極找新的自由貿易協議，但在近期的G7峰會上，西方世界對中國不友善，甚至有敵意，質問當局如何再提升香港的國際地位。

立法會工商事務委員會召開會議，討論「十四五」規劃。（梁鵬威攝）

商務及經濟發展局副局長陳百里說，港府會做好對外聯繫及宣傳的工作，包括透過不同平台發放香港的資訊，加強宣傳一國兩制的成功落實及多方面優勢，重建社會對香港的信心。他稱，待疫情穩定後，港府將在世界各地舉辦推廣活動，宣揚香港優勢。