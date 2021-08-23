十四五規劃｜駱惠寧：香港最大機遇在內地須牢牢抓住　慢進也是退

特區政府今日（8月23日）上午在政府總部舉辦國家《十四五規劃綱要》宣講會，特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧、國務院港澳辦副主任黃柳權等人出席。

駱惠寧致辭時分享三點看法，指香港需融入國家發展大局，不斷提升香港的競爭優勢，形容全球最大發展機遇在中國，香港發展最大機遇在內地，一定要牢牢抓住。他又指，「十四五」規劃已明確了香港發展新定位，但需要香港社會進一步行動起來，「不進則退，慢進也是退。」



駱惠寧發言時表示，「十四五」規劃宣講團專誠來港，體現中央對香港的大力支持、親切關顧。駱惠寧分享三點看法，一是「認清國家規劃要求，全面把握香港發展方向」。他指，「十四五」對香港發展提出一系列重大要求，首次從政治、經濟、文化等方面全面加以闡述，體現了中央統攬國際國內兩個大局，推動香港實現長期繁榮穩定的戰略考慮。



他指，隨著世界百年未有之大變局加速演進，隨著香港已由亂及治，香港發展已經進入一個新階段，社會要進一步把握中央新發展理念要求，凝取廣泛共識，全面構建新發展格局。

第二點是「融入國家發展大局，不斷提升香港的競爭優勢」。駱惠寧指，香港要融入國家發展大局，不斷提升香港競爭優勢，指香港擁有國際金融、貿易、航運中心及全國最大離岸人民幣業務中心等地位，在於根本擁有連接內地的區位優勢和自身良好營商投資環境，縱觀中華民族偉大復興的歷程，誰也不可能阻擋。他形容，全球發展最大機遇在中國，香港的發展的最大機遇在內地，認為隨著「十四五」規劃實施及2035年遠景目標，香港面臨新一輪歷史發展機遇，「一定要牢牢地抓住它」，香港一定能夠打造新優勢、作出新貢獻。

香港社會須行動起來 「不進則退，慢進也是退」

三是「善用國家政策支持，努力開創香港發展新未來」。駱惠寧指，發展是永恆的主題，是解決各種問題的「金鑰匙」，這一年來中央撥亂反正、正本清源，說到底是為了維護香港人根本福祉，是為了實現香港長期繁榮穩定，是為了推動「一國兩制」行穩至遠。他強調，中央一直十分關注香港經濟發展和民生改善，「十四五」規則明確指出香港新定位和更多的政策支持，認為香港須社會行動起來。他指市場經濟競爭激烈，「不進則退，慢進也是退，唯有做好今天，才能贏得明天」。

中聯辦主任駱惠寧。

駱惠寧發言全文：

大家上午好！今天，國家「十四五」規劃宣講團專程來港宣講，體現了中央對香港的親切關懷和大力支持。值此，我與大家分享三點看法。

一、認清國家規劃要求，全面把握香港的發展方向。國家「十四五」規劃對香港的發展提出了一系列重大要求，第一次從政治、經濟、文化等方面全面加以闡述，體現了中央統攬國際國內兩個大局，推動香港實現長期繁榮穩定的戰略考慮。隨着世界百年未有之大變局加速演進，國家開啟第二個百年新征程，香港實現由亂及治的重大轉折，香港的發展已經進入了一個新的階段。香港社會要進一步把握中央新發展理念要求，凝聚廣泛共識，全面構建新發展格局。

二、融入國家發展大局，不斷提升香港的競爭優勢。香港之所以擁有國際金融、貿易、航運中心和全球離岸人民幣業務樞紐等經濟地位，根本在於擁有連接內地的區位優勢和自身良好的投資營商環境。縱觀當今世界，中華民族實現偉大復興的歷史進程誰也不可能阻擋。全球發展的最大機遇在中國，香港發展的最大機遇在內地。隨着國家「十四五」規劃的實施以及2035年遠景目標的確立，香港正面臨新一輪歷史發展機遇，一定要牢牢地抓住它。我們堅信，在進一步融入國家發展大局的進程中，香港一定能夠打造新優勢，作出新貢獻。

三、善用國家政策支持，努力開創香港發展新未來。發展是永恒的主題，是解決各種問題的金鑰匙。這一年多香港的撥亂反正、正本清源，説到底是為了維護和發展香港市民的根本福祉，是為了實現香港的長期繁榮穩定，是為了推動「一國兩制」行穩致遠。中央一直十分關注香港的經濟發展和民生改善。「十四五」規劃再次明確了香港發展新定位，並給予更多政策支持，現在需要香港社會進一步行動起來。市場經濟，競爭激烈，不進則退，慢進也是退。唯有做好今天，才能贏得明天。

最後，祝宣講活動圓滿成功！