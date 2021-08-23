十四五規劃｜黃柳權：需理念思路對接　讚港府扛起維護國安責任

特區政府今日（23日）上午在政總舉辦國家《十四五規劃綱要》宣講會，宣講團成員、國務院港澳辦副主任黃柳權表示，「十四五」規劃為香港提供了重要發展機遇，特區政府官員肩負管治好及發展好特區的職責，在推動香港經濟持續發展，社會全面進步等方面，責任重大。



黃柳權指，高興看到自《港區國安法》實施以來，特區政府堅決扛起維護國家安全及社會穩定的憲制責任，有利推動社會各界撥亂反正，致力於由治及興，有效統籌疫情防控及經濟恢復，努力破解經濟民生深層次問題，充分展示了事不避難的擔當精神。他相信在林鄭月娥帶領下，特區政府可團結社會各界，發揮「一國兩制」優勢，推動香港更好發展。



黃柳權：對接「十四五」規劃包括理念及思路

黃柳權在會上透露，林鄭月娥今年5月向港澳辦主任夏寶龍提出請求，為港府講解「十四五」規劃，他稱中央對此高度重視，委派他和法改委等官員來港向各界交流規劃，探討香港如何參與和融入國家發展大局。

黃柳權指，全國人大會議今年3月通過「十四五」規劃，闡明國家發展及明確政府工作重點，是國家開啟全面經濟現代化的藍圖，展現國家發展的光明前進，包括提升居民收入、建立健全的社會保障等。

他又指，香港是中國不可分割的一部分，「中國夢」亦包括香港750萬人，中央一直高度重視香港的民生和經濟發展，對香港市民念茲在茲，並設立專章，從金融、航運、法律服務及文化等方面支持香港，在體制、平台建設、交流合作等支持香港融入國家發展大局。他又指，中央出台互聯互通、支持青年就業，未來將繼續推出惠港利民的措施，讓香港與國家一樣有光明的發展。

他強調，對接「十四五」規劃不只包括政策、產業及市場的對接，亦包括理念及思路對接。黃柳權引述港澳辦主任夏寶龍說，特區的管治者要善於全面準確貫徹一國兩制方針、破解香港發展面臨的矛盾及問題、善於為民眾辦實事、團結各方面力量以及履職盡責。