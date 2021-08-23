觀塘公務員學院造價逾45億元　議員批車位太少　政府：影響交通

政府將於觀塘興建新的公務員學院綜合大樓，預計造價45.4億元，料2026年建成。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（23日）開會討論。有議員關注大樓內泊車位不足、無障礙通道等問題，亦有議員關心展亮技能發展中心原址重建的安排。

政府回應指，該處佔地主要用作公務員學院，強調大部份公務員都用公共交通工具，如果公務員因為泊車而駕車上班會造成交通不便，目前公務員學院在北角，公務員亦以公共交通工具到達。至於展亮技能發展中心，公務員事務局局長聶德權回應指，當局已完成相關安排，中心將原址重置作職業技能訓練，有關安排順暢。



項目位於觀塘道與翠屏道交，界分高低兩座，高座樓高25層，為公務員學院及公務員福利設施等，當中學院總樓面面積16600平方米，是現時公務員培訓處兩倍半，課室及演講廳由現時17間增至23間。至於低座樓高9層為社福及地區設施，包括地區康健中心，並會原址重建展亮技能發展中心等，預計項目造價45.4億元，將在六年內陸續完成。

今次項目設有地庫的附屬停車場，約有 65 個泊車位／上落客貨區，以及公眾停車場約70個泊車位。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓質疑項目提供的車位太少，認為如有兩層面積，應更善用空間，如以智能方式「飛氈式」增加車位。他又指，該位置原本有交通交匯處，需要盡量將影響減少。

運輸署助理署長何廣鏗回應表示，該處佔地主要為公務員學院，而大部份公務員都使用公共交通工具到該位置，認為如公務員駕車到達會造成交通不便，強調現時北角同事亦公共交通工具到。建築署方面亦表示，由於該區土質的石層很高，在興建停車場時亦有考慮。

展亮中心將設訓練餐廳 退休公務員資源中心

勞工界議員潘兆平問及展亮技能發展中心的發展，社會福利署助理署長朱頴芝回應指，展亮技能發展中心將設有訓練餐廳，目前提供300個學額，而未來的安排將視乎職業訓練局安排。聶德權另外回應指，當局已完成重置的相關安排，展亮中心將原址重置，作職業技能訓練，有關安排順暢。

另外，項目擬將退休公務員資源中心遷往新的公務員學院，並取消目前設於政府總部的中心位置，工聯會陸頌雄質疑，為何不將中心的政總現址保留。公務員事務局常務秘書長楊何蓓茵指，目前在政府總部內的只是一間小房間，而且由於進入政府總部要「重重關卡」，例如取得臨時證件等，對退休公務員吸引力不大，故安排新的公務員學院設有新的資源中心，而目前的資源中心將重新用作辦公室。