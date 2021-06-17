政府倡設公務員學院院長　月薪達27.3萬　傳警隊高層出任

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-17 17:33

政府在2018年《施政報告》宣布，選址觀塘興建公務員學院，計劃加快於今年成立，預計2022年開始動工，並於2026年底完成。 公務員事務局今（17日）向立法會提交文件，建議開設公務員學院院長一職，月薪為27.3萬元。政府表示，現時有迫切設立院長，在學院成立初期作進一步規劃和發展訂下方向，以及推動學院發展和推行各項有關公務員培訓計劃。政府希望盡早展開招聘工作以物色人選，期望在2022年第一季委任合適人選出任院長。 有傳媒日前引述消息指，警務處副處長（管理）郭蔭庶，有機會於明年4月退休後出任院長一職。

政府表示，公務員學院的觀塘長遠院址需時興建，當局會透過提升公務員培訓處目前位於北角政府合署的設施，以用作學院臨時院址。政府高度重視觀塘綜合發展項目和學院的持續發展，並會積極推動有關工作。

當局指，鑑於學院的工作備受重視，而且涵蓋的範疇廣闊和複雜，院長必需具備專業背景、豐富經驗、遠大視野和工作熱忱，亦要掌握環球發展的最新情況；明白國家事務和國際關係及其對香港的影響；並且需具有遠見，能辨識公務員面對的挑戰和機遇。

此外，學院院長亦要具備專業水平和地位，就培訓和發展事宜擔任政府的顧問，並與外間培訓或學術機構的高層專業人士，以及內地和其他地方的政府官員接觸聯繫，亦需具備資源和運作管理的經驗及能力。