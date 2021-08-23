十四五規劃｜建制稱別具意義　梁君彥：若有需要將來安排類似交流

立法會今日（23日）下午舉行國家「十四五」規劃講座，由港澳辦副主任黃柳權、國家發改委發展戰略和規劃司副司長胡朝暉等官員主講，是首次有北京官員在立法會舉行舉行講座。

立法會主席梁君彥會後表示，今次講座象徵意義重大，因中央官員到港親自講解政策，與議員深入交流。他指現時立法會已回歸正常，若有機會和需要，將來可繼續交流。對於過往未曾有中央官員到立法會宣講，梁君彥稱香港作為中國一部分，中國有重要的政策，「為何不可以來港直接交流？」

一眾建制派議員在會後見記者，建制派「副班長」陳克勤指，中央官員到立法會宣講無可厚非，解釋中央政策並無不妥。民建聯主席李慧琼指，立法會有中央官員宣講的改變，是變得更健康，以前只要提及內地都被妖魔化，中央官員亦較少來立法會，認為香港未來發展需要更好融入國家發展大局。



梁君彥稱，這次講座象徵的意思重大，因中央官員到港親自講解政策，與議員有深入的交流。（李澤彤攝）

梁君彥指，過往中聯辦主任亦有來過立法會，但部分議員不懂得把握機會。他提及兩年多前曾帶隊到長三角考察，並由黃柳權陪同參觀，惟梁君彥稱當時沒有任何非建制議員出席，他認為若他們當年懂得把握機會溝通，「或者唔會落到呢個田地。」

梁君彥：從政者應多了解國策 以宏觀角度建言獻策

梁君彥引述黃柳權稱，香港過去內耗不斷，錯過不少機遇，磋跎歲月，但隨《港區國安法》和完善選舉制度後，香港社會已經恢復，並指「蘇州過後無艇搭」，現時應一心一意謀發展。

梁君彥指，香港是國內國際雙循環的重要部分，從政者應多了解國家政策，對於不少議員在會上圍繞香港角色和定位向專家提問，他相信議員都獲益良多。梁君彥稱，希望議員對香港「十四五」規劃有更多反思，日後可以宏觀角度建言獻策。

立法會今日（23日）下午在立法會宴會廳舉行國家「十四五」規劃講座，由港澳辦副主任黃柳權、國家發改委發展戰略和規劃司副司長胡朝暉等官員講解相關內容。（李澤彤攝）

陳克勤認為，今次中央官員來立法會宣講別具意義，是中央第一次直接向立法會議員宣講，意義重大，希望立法會日後都可以參與中央的座談會，了解國情。他指宣講會令議員更清楚國內外的「雙循環」格局，認清國家對港的要求、方向，強調香港要發揮橋樑紐帶的作用。

李慧琼：繼續用好立法會與港府、中央溝通

李慧琼代表民建聯感謝宣講團到立法會參與宣講，指宣講時間合適，因為香港正「由亂轉入治」。她又指，宣講充分展示了在「十四五」規劃下各行業發展，對香港推動經濟發展有幫助，他們會繼續用好立法會的平台與港府、中央溝通，呼籲廣大市民把握機遇。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國感謝中央派出高層代表團，在金融、科技等領域介紹，認為香港之前錯失不少機遇。

鍾國斌冀中央讓行業專才先通關

新民黨容海恩表示，今次宣講比以前有更多資訊，認為香港作為世界最自由經濟體，希望本港發揮專業服務的優勝之處，做好國內國外「雙循環」。

自由黨鍾國斌指，自己本想向黃柳權問及通關能否推展，稍後希望再向中央建議，讓部分行業專才先通關。在活動上發言的梁美芬指，留意到官員在會上講過約30次支持香港，香港在國家發展角色不言而喻。

工聯會麥美娟指，「十四五」規劃對香港有重要性，認為今次由高規格宣講團來立法會介紹國家政策，體現立法機關與中央官員保持良好關係，希望立法會日後能協助施政。