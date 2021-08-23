十四五｜黃柳權：蘇州過後無艇搭　本港須一心一意謀發展、搞建設

立法會今日（23日）下午四時於立法會綜合大樓宴會廳舉行國家「十四五」規劃講座，主題為「把握『十四五』機遇，融入『雙循環』格局」，中央有關部門領導及國家智庫知名專家將會講解相關內容，並與立法會議員交流。

港澳辦副主任黃柳權致辭時形容「蘇州過後無艇搭」，香港需要「聚精會神搞建設，一心一意謀發展」的社會共識，發揮一國兩制的獨特優勢，強調更快、更大的發展是香港必遊之路，香港具非常有利的條件，包括法律與國際接軌、自由經濟體，又擁有背靠祖國的優勢，面對國際政治複雜多變、不確定性增加的情況下，香港的必然選擇就是主動擁抱內地長期穩定向好、發展韌性強大的市場。



▼立法會「十四五」規劃講座▼



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黃柳權籲議員發揮影響力 繼續「搞建設、謀發展」

黃柳權致辭時表示，代表宣講團對梁君彥的邀請表示感謝，又轉達港澳辦主任夏寶龍對議員和工作人員的感謝，指宣講「十四五」規劃和2035年遠景目標，在中國開始建設社會主義現代化國家新精神、第二個百年奮鬥目標的歷史時刻，須探討國家如何更好地支持香港發展，香港如何助力國家現代化建設。

黃柳權指，中央已在各地舉辦宣講活動，每次作重要戰略決策後，為了凝聚共識、最大程度激化各主體的活力和創意，又指香港近年經過無休止的政治爭拗，錯失不少機遇，內耗不斷，他的不少香港朋友也對香港的情況倍感傷心，又指不少人在2019年經過了黑暗時刻後，已深刻體會到「沒有國家安全就沒有香港安全」、「沒有落實愛國者治港原則就沒有香港長治久安的保障」、「無團結和諧的社會環境，就沒有發展經濟、改善民生的基礎和條件」，《國安法》和「完善選舉制度」恢復了香港穩定和法治，確保香港居民的正當合法權益，令一國兩制行穩至遠。

黃柳權指，現時香港良好局面來之不易，形容本港將「蘇州過後無艇搭」。

黃柳權：無團結和諧社會環境 便無改善民生的基礎條件

黃柳權又指，現時香港良好局面來之不易，形容本港將「蘇州過後無艇搭」，香港須需要「聚精會神搞建設，一心一意謀發展」的社會共識，發揮一國兩制的獨特優勢，強調更快、更大的發展是香港必遊之路，香港具非常有利的條件，包括法律與國際接軌、自由經濟體，又擁有背靠祖國的優勢，面對經濟全球化、國際政治複雜多變令不確定性增加，香港的必然選擇就是主動擁抱內地長期穩定向好、發展韌性強大的市場。

黃柳權指出，立法會作為本港的立法機關，對推進香港發展有重大責任，梁君彥與建制派團結一致，配合政府高效地通過一系列法案，協助政府依法施政，包括高效地通過「完善選舉制度」的本地立法，確保一國兩制行穩至遠。他指，是次立法會主動提出要了解「雙循環發展格局」，說明各議員意識到要融入國家大局的重要性，指過程上或會遇上風險和挑戰，但不發展而滿足不了市民的生活需求才是最大的風險，強調發展是解決一切問題的基礎和關鍵，希望議員們對議題有深刻認識後，發揮其影響力凝聚社會共識，繼續搞建設、謀發展。

梁君彥主動邀請宣講團到立會

立法會主席梁君彥代表立法會歡迎黃柳權及各位專家參與講座，認為國家「十四五」規劃為香港帶來重要機遇，這亦是第一次由中央部門領導派出國家的專家，特意來立法會參加活動，形容別具意義和期待已久。他指，「十四五」是國家未來5年發展藍圖，亦有專章提及香港的發展，內容篇幅比以往豐富，足見中央對香港的重視，貫徹國家重視人民利益的思想。

他認為，國家對香港的支持從不間斷，香港如何把握機遇，融入國家雙循環大局，是未來的重點工作，立法會作為特區立法機關，發揮監督、配合政府落實的作用，有了《國安法》後，立法會運作回復正常，可履行憲制職能和聚焦民生工作，強調香港未來發展必須融入國家發展大局，疫後本地民生也逐步恢復元氣，期望香港可充分發揮國家所需、自身之所長，解決深層問題，為經濟帶來新動力。梁君彥又稱，殷切期待中港兩地早日通關、恢復往來，期望日後有更多類似活動。

立法會主席梁君彥

發改委胡朝暉：支持香港「做強內功」

國家發改委發展戰略和規劃司副司長胡朝暉致辭時，詳細闡述「十四五」規劃的歷史背景和目標。就「十四五」規劃中香港發展的新機遇，他稱首要支持「香港做強內功，鞏固提升自身優勢」，其中要支持香港提升國際金融、航運、貿易中心及國際航空樞紐地位，強化香港全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心以及風險管理中心功能、深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通，支持有競爭力的內地企業在香港上市及發展綠色金融。同時他稱要支持香港機場第三條跑道建設，建立粵港澳地空管協同合作機制，支持三地港口加強基礎設施聯通。

胡朝暉稱，中央支持香港建設國際創新科技中心、加快推進港深創新及科技園建設、支持香港和深圳共建一流的科研驗設施集群，同時要研究推出更多大灣內人才、科研資金、科研設施對香港的便利措施，以及支持香港建設國際科技創新平台。另外他提及，要支持香港服務業向高端、高增值方向發展，支持香港成為亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心，以及發展高端航運服務業、中外文化藝術交流中心和多元旅遊。

胡朝暉指，第三是支持香港融入國家發展大局，與內地優勢互補、協同發展，融入大灣區的重大發展機遇，其中要加強設施聯通和銜接，提升市場一體化水平、加強基礎設施「硬聯通」及規則機制「軟對接」，他稱要推進民生領域合作共同打造優質生活圈，加強教育交流合作、搭建青年職業技能培訓、密切醫療衛生合作及加強環境污染聯防聯治。

他又說，應加快重大合作平台建設，引領粵港澳深度合作，全面深化河套前海現代務業合作區改革、加快河套深港科技創合作區改革開放及穩進南沙粵港深合作園開發建設。最後他稱積極參與和支持國家現代化經濟體系建設、促進暢通國內大循環，包括技創新、產業發展和綠色轉型。同時他認為要發揮好內地與國際的「超級聯繫」作用，促進內國際循環，合作拓海外市場。

▼▼8月23日十四五規劃宣講會▼▼



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特區政府今日上午在政總舉辦國家《十四五規劃綱要》宣講會，宣講團成員、國務院港澳辦副主任黃柳權表示，「十四五」規劃為香港提供了重要發展機遇，特區政府官員肩負管治好及發展好特區的職責，在推動香港經濟持續發展，社會全面進步等方面，責任重大。

黃柳權指，高興看到自《港區國安法》實施以來，特區政府堅決扛起維護國家安全及社會穩定的憲制責任，有利推動社會各界撥亂反正，致力於由治及興，有效統籌疫情防控及經濟恢復，努力破解經濟民生深層次問題，充分展示了事不避難的擔當精神。他相信在林鄭月娥帶領下，特區政府可團結社會各界，發揮「一國兩制」優勢，推動香港更好發展。