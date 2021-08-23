中環街市開放試業　林鄭大讚：保留原有特色　達「城中綠洲」願景

擁逾八十年歷史的中環街市，丟空十多年、經歷數年修復工程後，首階段今日（23日）終開放試業。特首林鄭月娥昨日於正式開放前到訪，今日晚上於社交網發帖，大讚街市活化後仍能保留一些原有的建築特色，達到政府當初「城中綠洲」的願景，又提到項目是其擔任發展局局長時的保育工作之一。



樂見街市內大部分為本地、初創公司

林鄭指：「聽説大家都對活化後的中環街市很有興趣，相信對年紀較大的香港人來說，這個街市曾經是他們生活的一部分。因此在保育過程中，市區重建局特別保留了一些原有的建築特色，包括那寬闊的大樓梯。」

她提到，特區政府近年做了不少活化歷史建築的項目，既為保護文物，也通過新的功能令建築物為市民服務。是次市區重建局夥拍一個商業機構，為中環街市注入新生命：「我樂見街市內的商戶大部分是本地和初創公司，有些更是青年創業。我昨天趁中環街市正式開放前到訪，為正準備開業的商戶打氣，並感謝市建局和營運機構的努力。現在開放的只是第一期，市建局會加快推展第二期的復修工程，預計明年第三季完成。」

最後林鄭指出，中環街市是其擔任發展局局長時推動「保育中環」的其中一個項目，政府當時的願景是把街市建設為「城中綠洲」，為中環鬧市增添極為需要的休憩空間及綠化環境，讓中環的上班族有一個時尚的消閑去處。「看來當年的願景透過各方的努力是可以達到的，但最重要的還是市民的支持！」