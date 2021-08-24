據報支聯會常委通過解散　尚待會員大會表決　鄒幸彤：無回應

有傳媒引述消息報道，支聯會常委會昨晚（23日）通過解散決議，決定是考慮了多方面因素，特別是近期遭官媒及建制媒體不斷抨擊，惟相關決議仍待會員大會通過。建制媒體今日也刊出報道，拍攝到支聯會多名常委昨晚到中環一幢商廈懷疑舉行會議，報道指會議長約四小時。

支聯會副主席鄒幸彤回應《hk01》查詢時表示，「對不明來歷的消息」沒有回應；被拍攝到出席會面的常委梁錦威，也表示暫時無任何回應。



六四燭光晚會被認為是支聯會的標誌。（資料圖片）

鄒幸彤回應《hk01》查詢時表示，「對不明來歷的消息」沒有回應。（資料圖片）

消息在中午傳出，報道引述知情者指，決定是參考其他團體做法及內部原因，認為支聯會在現今政治壓力下，解散是負責任做法。消息又指，支聯會短期內或召開緊急會員大會，若有20會員出席，達75%贊成，便可通過解散決議。

建制媒體《文匯報》昨晚就拍攝到支聯會常委到中環開會，相片所見包括陳多偉、梁錦威、鄧岳君、盧偉明，還有已退出常委、但留任秘書的蔡耀昌。報道指，他們開會的地方是副主席鄒幸彤的辦公室，又稱是「支聯會高層一次決定性會議」，「極可能在短期內宣布解散」。會後蔡耀昌被《文匯報》記者追問，也未有回應解散與否的問題。

支聯會常委梁錦威早前證實，近日支聯會將開會因應現時的政治環境，討論不同應對選項。（區嘉樂攝／資料圖片）

港區國安法下，支聯會近月捲入政治風眼，連續兩年申辦六四集會被禁，其綱領「結束一黨專政」，也被中聯辦主任駱惠寧形容為香港繁榮穩定的「真正大敵」。支聯會其後已宣布常委人數減半、全面遣散所有職員，但仍然備受抨擊，建制媒體近日更報道，警方正針對支聯會進行蒐證，若有足夠證據顯示干違《港區國安法》，將會啟動取締程序。