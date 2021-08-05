鄒幸彤涉六四案在高院獲准保釋　離開法院時形容是個小勝利

支聯會副主席鄒幸彤，被指呼籲他人參加本年六四集會，遭控以一項煽惑他人明知而非法參與未經批准集結罪。案件在裁判法院提堂時，鄒不獲保釋。她今(5日)向高等法院申請保釋，法官張慧玲聽取陳詞後，准鄒保釋外出，旁聽人士得知結果後拍掌，鄒亦有向他們揮手回應。



獲准保釋認為是小勝利

鄒幸彤在庭外形容是次的結果為小勝利，確認未審先囚不是慣例，亦確認不需以放棄言論自由，換取保釋。

鄒面對的案件將於本年10月和11月開審，她擁有的自由或只有2至3個月，但鄒稱會在此段時間繼續抗爭和發聲，以及準備打此場涉及文字獄、關於六四記憶的「法庭戰」，強調不會認罪。鄒又稱案件並沒有為她帶來恐懼，因她相信她所做的事是正確的。

被告鄒幸彤（36歲），被控於2021年5月29日至6月4日期間，煽惑他人明知而非法參與未經批准集結。鄒的保釋條件包括：被告提供5萬元保釋金、現金人事5萬元，保釋期間不可離港，需交出旅遊證件，每星期到警署報到一次。

案件編號：HCCP 399/2021