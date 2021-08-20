建制媒體稱警正查支聯會　鄒幸彤斥「靠恐嚇放風」　社協稱已退出

《大公報》、《文匯報》今天（20日）引述消息，稱警方正積極跟進調查支聯會「結束一黨專政」等組織綱領、其骨幹過往言行等，又稱警方已將調查範圍擴大至支聯會其他成員團體，形容是「更全面審視支聯會及屬會或涉嫌違法的情況」。

支聯會副主席鄒幸彤接受《香港01》查詢時批評，政權欲消滅公民社會，又籲有關媒體勿「亂作故仔」，「既然說『倘』有實質證據違法，即係未有實質證據啦，咁作為媒體的基本操守應該係唔好無根無據亂作故仔」，籲政權「唔好成日靠恐嚇放風」。

香港社區組織協會下午發聲明，稱協會已退出支聯會，亦已不再是支聯會成員團體，又指過往二十多年間一直沒有參與支聯會工作和出席支聯會會議。

《香港01》正就有關消息向警察公共關係科查詢。



《大公》、《文匯》稱調查範圍擴大至支聯會「屬會」

《大公報》以《支聯會會員團體亦被鎖定調查》為題刊出報道，稱有消息人士透露，警方正積極跟進調查支聯會，調查重點包括支聯會的組織綱領、其骨幹過往言行、與外部勢力的聯繫及資金往來，以及有關網上展覽館等是否涉嫌違反相關法例。

《文匯報》同樣引述相關消息，稱警方已將有關調查範圍擴大至支聯會的「屬會」（成員團體），無論其是否已公開表態退出「支聯會」，又稱「調查方向包括核查有關組織的社團登記、財務往來及與支聯會的具體聯繫等，以更全面審視支聯會及其屬會可能涉嫌違法的情況。」

鄒幸彤（左三）。

鄒幸彤：支聯會目前沒有任何解散決定

鄒幸彤接受查詢時明言，支聯會五大綱領核心就是民主和公義，也是光明正大，又直言若有人認為一黨專政是正義和不應結束，「歡迎來辯」，「讓大家都看清楚道理在哪裏，唔好成日靠恐嚇放風」。

鄒幸彤續批評，政權正欲消滅公民社會，「既然說『倘』有實質證據違法，即係未有實質證據啦，咁作為媒體的基本操守應該係唔好無根無據亂作故仔吧。」

被問到支聯會會否因應法律風險商討修改綱領，甚至研究解散，鄒幸彤澄清，這並非法律風險，而是政治風險，又強調支聯會目前沒有任何解散的決定。

社區組織協會下午發聲明，稱協會已退出支聯會，亦已不再是支聯會成員團體，又指過往二十多年間一直沒有參與支聯會工作和出席支聯會會議。（資料圖片）

社區組織協會下午發聲明，稱協會已退出支聯會，亦已不再是支聯會成員團體，又指過往二十多年間一直沒有參與支聯會工作和出席支聯會會議。