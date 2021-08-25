01消息｜中央體恤林鄭建議須更多研究　決延《反制裁法》入附件三

全國人大常委會押後表決《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，背後原因眾說紛紜，包括憂慮影響香港及內地經濟等。但據了解，真正原因更為複雜。

接近北京消息人士透露，特首林鄭月娥在最後階段向中央高層反映，《反外國制裁法》的實際影響層面或許比想像中廣泛，包括可能影響香港司法系統運作等，故希望有更充足時間，讓特區政府研究掌握，以及制定方案應對。中央高層最終體恤到香港現實情況，接納有關建議。



新疆棉事件 遭制裁英律師行有香港法官

據悉，林鄭向中央高層陳述的內容中，包括以「新疆棉事件」為例子，當時內地制裁了英國埃塞克斯園大律師事務所（Essex Court Chambers），而香港終審法院非常任法官郝廉思（Lord Lawrence Collins）在Essex Court附屬仲裁分支掛牌擔任仲裁員，日後《反外國制裁法》在港實施，郝廉思便很可能無法繼續擔任終審法院非常任法官，反映在香港的現實場景中，《反外國制裁法》的影響面不止於經濟，還有其他還未留意到的重要層面。

消息指，林鄭請求中央給予時間，讓特區政府內部掌握有關資料，評估還有多少層面可能受影響及影響程度有多大，並及早制定應對方案，以免《反外國制裁法》在港實施時出現短板。

終審法院非常任法官郝廉思（Lord Lawrence Collins）。（英國國會圖片）

港府需時評估影響 制定應對方案

消息稱，中央高層體恤香港的獨特情況，最終接受了林鄭的建議，全國人大常委會會議上周五（20日）閉幕當天，未有將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三的議案付諸表決通過，讓特區政府有更多時間研究。

全國人大常委譚耀宗上周五接受《香港01》查詢時表示，常委會會議審議了關於增列附件三法律的議案，委員長會議決定暫不表決，對有關問題繼續進行研究。譚又稱，相信這會令反外國制裁法更有效果。

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片／梁鵬威攝）

譚耀宗曾稱延後通過利執法效果

特區政府當日亦隨即發表聲明，強調中央一直關心香港特區發展及香港市民的福祉，全國人民代表大會及其常務委員會作為國家最高權力機關，其就香港事宜所作的決定均是以香港利益為依歸，特區政府定當全力支持、執行及配合有關決定。

林鄭月娥周二（24日）表示，支持將《反外國制裁法》列入《基本法》附件三，形容她的立場只有一個，別無他選，又相信人大常委會審議期間會聆聽很多意見，她已經向中央提出要確保《反外國制裁法》有效實施，同時不會對香港的金融商貿中心地位帶來太大影響。

人大常委會一般於雙數月份召開會議，如無特殊情況，下次會議料於10月召開。