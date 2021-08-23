任志剛倡恒指成份股以人民幣結算　指香港落實《反制裁法》需審慎

特區政府今日（8月23日）上午在政府總部舉辦國家《十四五規劃綱要》宣講會，特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧、國務院港澳辦副主任黃柳權等人出席。會後，參與交流討論環節的香港創科及財經界人士、創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻、財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇、創新科技署署長潘婷婷等見記者。



行政會議成員、金管局前總裁任志剛被問到，人大常委會押後將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，他指中央需更多時間考慮《反制裁法》對本港體制的影響，「仔細啲、審慎啲好啲」，又指特首林鄭月娥因被制裁停用銀行戶口，避免本港銀行尷尬，是「息事寧人」的做法，但外國制裁者不會「息事寧人」，故「多啲時間考慮係好嘅」。



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稱人民幣買港股不影響港元地位

任志剛指，《反制裁法》納入附件三，對香港金融體系重要，認為須審慎處理。他舉例指，因被美國制裁停用銀行戶口，避免本港銀行尷尬，是「息事寧人」的做法。

任志剛在宣講會的交流環節中建議，把人民幣以國際貨幣的方式有意義地推向國際市場，例如開放50隻至60隻恆指成份股，以人民幣計算、報價、交易及清算，投資者可以自行決定用哪個貨幣，可用人民幣買入，沽貨時用港幣取回款項。

他說此舉對港元地位沒影響，「完全不擔心」，若投資者欲投資內地概念股，相信絕對願意「冒險」，又指若成事將是人民幣國際化的一大步，強調投資者可自由選擇使用港元或人民幣交易。

科技大學副校長葉玉如指，十四五規劃為香港帶來機遇，為內地、香港加強合作提供機遇及空間。（鄭子峰攝）

香港研究資助局主席、港區人大代表黃玉山會後分享時提到，「十四五」規劃網要重視科技發展，指國家已增加對創科投資至佔國民生產總值百分之2.4，並完善科研體制，在上海、北京及粵港澳大灣區設立3個科技創新中心，指國家會加強使用香港科學家，甚至讓本港科學家在創科項目牽頭，強調科技創新亦要做到大循環、雙循環。

港區人大代表、科技大學副校長葉玉如指，「十四五」規劃為香港帶來機遇，為內地、香港加強合作提供機遇及空間，期望「十四五」規劃能加強兩地合作，又指香港基礎科研不錯。至於會上只有10多分鐘發表意見，葉玉如認為，宣講會外仍有不少渠道可反映意見，任志剛笑言不夠時間，自言希望知道更多在「十四五」規劃的框架下，如何進一步推進金融發展。

（鄭子峰攝）

與會公務員首長：對未來發展有重要啟示

創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻指，今次宣講會令他們更明白十四五規劃的理念和重點，例如首次明確表示支持香港成為國際創科中心，又提到大灣區將作為重要平台，配合國家雙循環格局，指局方本身正制訂香港的未來路向，認為十四五規劃有重要啟示。

蔡淑嫻指，她自己與國際及本地科研人才交流時，發現不同人士均認為最重要是有穩定的社會環境，共同朝同一目標，盼為本港發展帶來新衝擊。

財經事務及庫務局常任秘書長甄美薇指，會上提到強化本港作為離岸人民幣樞紐，要深化本港與國內互聯互通，感謝國家支持。她形容，宣講深入詳盡解構了十四五的思路，令她們了解更深，相信對公務員在不同崗位落實規劃有幫助。甄美薇多番強調，香港市場融資多平台、多方位，相信香港可繼續扮演重要角色，料國家繼續開放下，香港互聯互通路上愈走愈廣。港元對現金經濟的系統很重要。

甄美薇回應《反外國制裁法》的提問指，認為本港有責任保護國家安全及主權，強調香港一直有關注外界對話，當局對未來的立法關注，會與其他局多溝通。