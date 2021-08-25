支聯會常委收國安處信件要求交資料　警相信屬外國代理人

支聯會多名常委今日（25日）收到警方國安處去信，根據國安法第43條要求提交資料。支聯會表示，常委將需要開會討論應對方式。《香港01》得悉信件內容，其中提到，警務處處長有合理理由相信支聯會屬《國安法實施細則》下的「外國代理人」，規定支聯會須於9月7日式之前，提供自成立以來的職員及香港成員的個人資料。

律政司司長鄭若驊出席立法會會議後表示，有關案件仍在調查當中，知悉警方要求支聯會提交資料，現階段不適宜作任何回應。



支聯會副主席鄒幸彤向《香港01》表示，今早約7時，有警察到其律師樓交上信件，指根據《國安法》第43條，要求支聯會提交資料。信件內容顯示，警務處處長同時向何俊仁、李卓人、徐漢光、梁錦威、陳多偉及鄧岳君送達該通知。

據了解，警方認為有合理理由相信，「支聯會」屬外國代理人，發信予支聯會相關的約10名董事及幹事，要求提供資料。

根據《國安法》第43條第（五）項，警務處維護國家安全部門辦理危害國家安全犯罪案件時，可以「要求外國及境外政治性組織，外國及境外當局或者政治性組織的代理人提供資料」；另根據第（七）項，國安處也可「對有合理理由懷疑擁有與偵查有關的資料或者管有有關物料的人員，要求其回答問題和提交資料或者物料。」