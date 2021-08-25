在港區國安法大旗下，民主派組織掀起解散潮，繼民陣、教協後，支聯會據報短期內亦極可能宣布解散，其常委會日前已通過解散決議，目前只待會員大會正式「蓋印」。

據知情人士指，支聯會解散後，職工盟將是下個被狙擊的目標。這個成立逾30年、擁17萬會員的老牌政團，將面臨與民陣、教協和支聯會的相同命運。



狙擊先後按「嚴重性」排序 教協是「插隊」

一名掌握情況的消息人士表示，自修例風波亂局被敉平後，港區國安法的目標已由短期「鎮亂」，轉為遠期「長治久安」，會逐一針對參與過反修例行動，並涉嫌違反國安法的團體，展開調查及執法。而執法的先後，則是按「嚴重性」排序，「民陣是整個泛民的總結合，又是主要大規模遊行的搞手，舉辦過反修例『 69』、『 616』大遊行，所以成為第一個狙擊目標，本來第二個是支聯會，教協是『 插隊』，現在教協已解散，所以又回到支聯會，支聯會常委會近日開會通過解散決議，相信亦是因為已經嗅到味道。」

職工盟後 專業界別組織高危

倘支聯會正式宣布解散，據消息人士稱，下個被狙擊的頭號目標是職工盟。該消息人士解釋，在北京眼中，職工盟是民主派內主要幾個「反中亂港組織」的其中之一，此定性在修例風波前已有，加上職工盟被認定主力推動修例風波期間的罷工行動，以及推動成立大量新工會競逐選委會和立法會議席「奪權」，這些都可能成為違反國安法的「證據」。而職工盟後，便輪到不同專業界別內曾高調參與反修例風波的團體，包括社工及醫護等，會被逐一「盯上」。

港區國安法實施一周年。（資料圖片）

目標明年七一前完成「清場」 標誌「由亂入治」新一章

該名來自建制派的知情人士表示，明年是香港回歸25周年，中央最高領導層極可能來港主持新一屆特區官員就職典儀，且明年是香港「五十年不變」的中間點，具意義性，當局目標要在明年七月一日前，將所有被定性為「反中亂港」的組織全部取締掉，以示香港正式掀開「由亂入治」的新一章。