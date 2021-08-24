律師會改選│一文睇清選舉玩法、形勢　選舉結果或掀政治風波？

香港律師會今天（24日）將會舉行周年會員大會，改選五名最資深理事。惟在改選前夕，律政會被捲進政治漩渦之中，其中官媒《人民日報》上周一高調發表評論文章，指律師會應與「反中亂港」分子劃清界線，否則將如大律師公會般「走上窮途末路」，特首林鄭月娥其後和應有關說法，表明若律師會變得政治化，由政治凌駕法律專業，政府會考慮終止合作關係。

為何中央及特區政府要高調關注律師會改選？律師會改選理事機制為何？倘開明派4人當選，會產生甚麼影響？本文逐一拆解上述情況。



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1. 律師會每年改選5名最資深理事 其後改選會長、副會長

香港律師會創會至今已114年，根據會章，律師會每年須不遲於5月31日舉行周年會員大會，會上將改選五名最資深理事，但由於新冠肺炎疫情，會員大會延後至今年8月24日舉行，選舉場地改於會展，而非沿用過往舉行會員大會的律師會會址。

彭韻僖將卸任律師會會長。（資料圖片）

2. 「開明派」、「專業派」對撼 勢掀動會長選舉形勢

在律師會理事會改選，立場較接近民主派的候選人，會被視為「開明派」，一般較積極公開就時政表態；立場較接近建制派的候選人則被視為「專業派」，相對聚焦法律專業事務。連會長及3名副會長，律師會理事會共有20名理事，5名最資深理事須改選，包括「專業派」陳達顯、藍嘉妍、黃巧欣及「開明派」羅彰南（Jonathan ROSS）和白樂德（Denis BROCK），其中黃巧欣、羅彰南和白樂德角逐連任理事。

今次改選共有11人參選，4名參選人被視為「開明派」，包括角逐連任的羅彰南和白樂德，以及韋恆理（Henry Wheare）、馬秀雯（Selma Masood）。另一邊廂，黃巧欣率領「專業派」5人名單出選，包括陳國豪、傅嘉綿、袁凱英、岑君毅，剩下兩名候選人則為立場未明的黎蒑和唐瑋綸。

縱使羅彰南宣布退選，但由於不設退選機制，羅彰南的名字會在選票之上。倘若「開明派」4人最終贏出選舉，連同本身6名「開明派」理事，包括蔡頴德、張達明 、帝理邁（Mark DALY）、林洋鋐、 彭皓昕及黃耀初，意味「開明派」將取得律師會理事半數，與同樣有10席的「專業派」平分秋色。

根據會章，完成理事改選後，會長及一名副會長席位亦將改選，由20名理事互選，意味是次理事改選的結果，將會直接牽動會長選舉結果。據法律界中人分析，「開明派」必定團結一致推舉一名理事出戰會長選舉，但其餘被視為「專業派」的10人或出現「遊離票」，因此建制陣營極擔憂「開明派」贏出會長選舉。

3. 授權票 vs 即場票 vs 郵寄票

律師會會員可透過三種投票方式參與選舉，除了可親身投票外，亦透過郵寄票和授權票投票。以去年理事會改選為例，「開明派」參選人以郵寄票為主，以林洋鋐、黃耀初等人為例，他們取得逾2700張郵寄票，親身投票則有逾200票，授權票僅有1百多票；反觀「專業派」，參選人得票以授權票為主，各人取得約1900票，郵寄票和親身投票分別為約900票和約100票。

因此，近期有指律師行向旗下律師收取授權票的情況，有熟悉業界運作人士指，不論大型或中小型律師行，上司要求下屬交出授權票的情況時有發生，如果不交出授權票，可能被針對，甚至被視為違背上司意旨。

4. 倘「開明派」任會長 政府或收回律師會權力

根據《法律執業者條例》，訂明律師會具多項法定職能，包括頒發律師執業證書、介入律師行業務等，同時多個法定機構、委員會均有律師會代表，其中負責委任及推薦法官的「司法人員推薦委員會」，條例訂明9名委員會成員，須包括一名律師，特首委任律師成員前，須先諮詢律師會理事會。