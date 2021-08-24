律師會改選│就羅彰南退選發內部通訊　會方提醒會員可更改投票

香港律師會今晚（24日）將在香港會展舉行周年大會，改選五名最資深理事。早前開明派4人名單中的資深理事羅彰南（Jonathan Ross）被恐嚇，基於家人安全考慮宣布退選，惟律師會並無退選機制，律師會會長彭韻僖曾表示，羅彰南一旦當選可辭職，按機制增補理事。

律師會昨（23日）發表內部通訊，表示留意到羅彰南退選一事，指如有已透過郵寄票或授權票投票的會員希望改變投票意向，可親身到周年大會會場投票，以更改本身投票，又指打算今晚親身到場投票的會員都可在投票前，將該候選人的意願及事件發展納入考慮。有「開明派」中人質疑此舉有為「專業派」拉票之嫌；也有「專業派」質疑，沒有退選機制下，羅彰南是否真的退出或有變數。

有律師會資深理事強調，律師會本身不參與點票工作，場內也一向規定不准拍攝，盡力做到公平、公開、公正，相信改變投票意向的會員毋須擔心被「點相」。



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「開明派」消息人士質疑律師會的內部通訊具引導性，有如呼籲別人考慮將投給羅彰南的票轉投他人，認為有變相為「專業派」拉票之嫌。不過，有關通訊內容並無呼籲轉投對象，實際上會員即使有意改變投票意向，亦不一定轉投「專業派」。

「專業派」質疑退選反推高投票率 無退選機制或生變

有「專業派」中人質疑，羅彰南退選的事件相當政治化，認為事件或將「開明派」支持者的投票率推高。此人分析指，目前「開明派」在理事會有8席，若其名單4人（包括羅彰南在內）全部當選，扣除爭取連任的兩人，將在理事會中取得10席，即剛好佔理事會一半。此人更稱，難以估計在沒有退選機制之下，羅彰南退選的意向，最終是否再有變卦。

至於選情方面，另有不願具名的「專業派」表示，目前難以估計選情，相信要留待選舉結果公布才有分曉，但個人認為兩派機會大致均等。