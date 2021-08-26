鄭松泰被DQ｜李家超：不容花言巧語染白　陳沛然無登記為當然選委

特首選委會界別分組選舉9月舉行，提名期本月12日結束，共收到1,056份提名表格。政府最遲今日（26日）公布有效提名的候選人名單，選舉管理委員會將於今晚為候選人舉行網上簡介會。

身兼候選人資格審查委員會主席的政務司司長李家超指，已完成所有資格審查工作，共有1,496名參選人的提名有效，其中包括325名當然選委、165名獲提名產生的參選人，及1015名界別分組參選人，共2人被取消資格，包括熱血公民鄭松泰，他除了被裁定喪失參選資格，並即時喪失立法會議員資格。

根據刊憲選委名單，醫學界立法會議員陳沛然無登記為當然選委。



【16:30】鄭松泰見記者稱尊重資審委決定，又相信資審委的決定是考慮全面考慮，但基於保密原則不能公開太多，又透露相關文件厚度達1cm。鄭松泰透露，資審會曾問及他有關其著作、過往言行，包括2016年倒插國旗，又稱若有何君堯仍留在議會，自己也非常符合愛國愛港資格。

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去年延任時港澳辦曾讚賞鄭松泰，是否反映做法違反不搞清一色的原則。李家超回應指，只考慮所掌握的資料作判斷，過去任何人對其作出的評價並非考慮，強調反對政府可以的，又稱有獨立人士、不同黨派、非建制派人士入閘，但強調最重要不可作出損害國家的行為。鄭松泰強調，不論背景是公眾人物還是鮮為人知，也會按資料考慮其參選資格。

李家超稱不會因「花言巧語」所騙

【15:40】有記者問到資審會共向幾多人作查詢、要求提交甚麼補充資料，李家超稱資審會的實質操作、審查細節、多少人等，都不會公開，保障所有有可能參與審查過程的相關人士。被問到鄭松泰是否5年內不得參選，李家超確認有關講法。

被問到鄭松泰已就倒插國旗案道歉，是否反映不會給予改過自新。李家超指，審查每個個案時也會按當時掌握資料、實際情況會綜合考慮，看過有關解釋後審視參選人是否「真誠」，不會因「花言巧語」所騙。

【15:30】李家超強調，會視乎候選人過往一系列行為及言論、書籍及文章去判斷其是否擁護基本法，資審會也可能會去信候選人提出額外問題、及要求提供更多資料。李家超確認曾去信鄭松泰索取更多資料，經考慮後再諮詢國安委作出撤銷資格的決定，其後將會刊憲。

李家超又說中央完善選舉制度後，已經非常清晰選舉會如何進行，認為是增加了不同界別的代表性，認為是公平公正的選舉，安排也完全符合《基本法》及香港實際情況。

候選人資格審查委員會主席、政務司司長李家超公布選委會選舉資格審查結果。（張浩維攝）

李家超稱結果反映反對政府者可入閘

【15:15】《中央人民廣播電台》記者問到，資審會評定的大原則為何。李家超指原則很清晰，是須確定參選人是否擁護《基本法》、效忠特區，稱過往已公開說得很清楚，資審會要求有關人士提交資料後，再視乎解釋、參考所有材料後，再加上資審會本身掌握資料，綜合判斷是否真誠擁護基本法、效忠特區。他強調，可「入閘」的人士來自不同黨派，也有報稱獨立人士，強調反對政府是可以的，但不可做侵害國家和特區的事情。

被問到愛國者治港對香港積極發展的意義，李家超指愛國者治港是重要的制度，在國家使出「組合拳」後，香港由亂至治，過程中也應處理不同方面的亂象，包括拉布、審完再審等，不應發生，要為未來香港整體福祉做工作。因此愛國者治港是香港穩定的重要元素。

我必須講出，一啲嘗試假扮擁護《基本法》或者假扮效忠特區嘅人，我唔會俾佢嘅花言巧語嘗試同自己染白，因為騙徒往往最叻就係扮演不同角色 候選人資格審查委員會主席李家超

有記者提到，鄭已就倒插國旗事件於去年表示歉意，強調擁護《基本法》，問及鄭松泰涉及甚麼行為喪失資格，又指特首林鄭月娥表示，若政黨不參政令人懷疑存在價值，問及現在連鄭松泰被DQ，如何說服其他泛民參選？

李家超表示，一般不會公開個案詳情，但是次涉及立法會議員鄭松泰，指鄭被依法裁定不符合擁護《基本法》和效忠特區，其立法會議席已即時喪失，故把情況公開。

李家超又指，就鄭松泰是否符合參選資格尋求國安委意見，國安委再給予審查意見書，認同鄭不符合《基本法》和效忠特區。李家超強調，資審委考慮每宗個案時，會考慮候選人過往言行、著作有否違反負面清單的行為，又稱：「大家都想像到涉及嘅有關細節，我必須講出，一啲嘗試假扮擁護《基本法》或者假擁效忠特區嘅人，我唔會俾佢嘅花言巧語嘗試同自己染白，因為騙徒往往最叻就係扮演不同角色。」

鄭松泰即時喪失議員資格

【15:00】李家超表示，資審會已完成所有選委會候選人的審查工作，共審查1498人的參選資格，當中326人是當然選委、56名獲提名人士、1016名界別分組選舉候選人；被裁定符合資格的有1496人、325人為當然選委，156名獲提名人士及1015位界別分組選舉候選人。

他稱，有兩人被裁定不符合資格，當中一人為參選界別分組選舉候選人，因未有登記為地方選區選民，不符合參選資格；另一名被裁定不符合資格的是熱血公民立法會議員鄭松泰，指他不符合擁護《基本法》、效忠特區的條件。他說，資審會早前要求鄭松泰就指明事情提供資料及解釋，經尋求國安委意見後，資審會裁定他選委登記無效。李家超表示，鄭松泰已即時喪失立法會議席，政府會就此同時刊憲，並己通知兩名人士。

李家超指，資格審查委員會由司局長加上獨立人士組成，藉此彰顯其重要性。他強調，審查並非搞清一色，只是不容參選人作出損害國家的事，須真誠地遵守、擁護，不會讓偽裝效忠的人進入體制，他強調，資審結果顯示，反對政府者也可通過審查。李家超強調，接下來選委會的工作非常重要，包括將選出立法會及行政長官，全面落實「愛國者治港」原則。

李家超公布選委會候選人資格審查結果。（張浩維攝）