政圈風聲｜選委會7界別臨尾「凸章」　建制料刻意安排增競爭

選舉委員會選舉提名期日前截止，多個原本提名人數與席位相同的界別分組，最後一天突然新增一至兩人報名，最終法律界、中醫界、科技創新界、商界（第三）、金融服務界，以至被視為北京「鐵票」的港九、新界分區委員會共7個界別，報名人數多過席位數目，9月19日需要投票。

有不同界別的候選人向《香港01》表示，事前不知道有人突然報名參選，認為是「刻意安排」，令選舉增加一定競爭性，避免太多界別自動當選、瓜分議席，造成觀感問題，但直言對選舉結果無影響。



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兩名循不同界別參選的建制派人士表示，原本以為提名與席位剛好「齊章」，但聽聞一些人士在最後關頭仍爭取參選，加上多個界別無競爭，為免太多議席「瞓喺度都贏」，故有關人士趕尾班車報名，有競爭的界別分組增至13個。

其中，被視為北京鐵票的港九、新界分區委員會界別，合共156席，由於合資格參選人數眾多，事前已協調出選名單，網羅大批建制派地區人士，提名期頭幾日已經「齊章」。有建制派直言，若沒有得到「祝福」，不可能有人突然趕在最後一日報名。新界分委會界別原本有80人報名，與席位相同，但西貢區滅罪會主席、曾為林鄭月娥助選的吳仕福，連同沙田分區委員會副主席劉德榮，在最後一日報名，令到總參選人數變成82人。

參選者稱有選舉非壞事 經慎重考慮才報名

劉德榮回覆《香港01》查詢時稱，自己慎重考慮了數天後決定參選，因尋找提名需時，最終趕及在最後一日報名。他稱，作為愛國者，在中央完善選舉制度後的第一場選舉，應身體力行參選，又認為有選舉並非壞事，讓分區委員能投票選出代表，體現民主精神。

在提名期最後一日參選港九分區委員會界別的林博表示，選委會選舉是難得機會，「選舉唔係玩㗎嘛」，因此希望自己考慮清楚，再與家人商討後才參選。對於「安排參選」一說，林博稱，相信每名候選人都是自願報名，沒有與其他參選人協商，估計每位候選人亦預計需進行選舉，「唔會諗住自動當選」。林博說，即使他不參選，亦會有其他人參選。

於提名期中段交表的港九分區委員會界別的民建聯黎榮浩認為，參選時沒有統計有多少人參選，任何人只要認為自己合適便可參選，他會以平常心應對，「參選得都預咗有競爭」，正如參選區議會一樣，有時自動當選，有時需要進行選舉。

法律界凸章 劉漢銓：15人名單齊拉票

法律界亦出現同樣情況，經選舉產生的席位有15個，律師會前會長劉漢銓牽頭組成15人名單，包括資深大律師湯家驊、梁定邦、律師會會長彭韻僖。15人分別在周一及周二（8月9日及10日）遞交提名表格。然而到了最後一日，律師白濤遞交表格，令到該界別「凸章」，需以選舉決定席位。根據資料，白濤為中國法律服務（香港）董事長助理、中國法律律師事務所合伙人，是中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，曾主理首宗前海調解接軌香港的案件。

劉漢銓回應查詢時表示，選委會是自由選舉、自由參與，事前不知道白濤會報名參選，15名單會繼續爭取業界支持，有信心可以勝出。

另外，佔60席的勞工界，有72人報名參選，包括派出50人參選的工聯會、勞聯、公務員工會、勞顧會代表等，有工聯會中人指，該會沒有派人搶佔全部席位，希望帶有一定競爭，認為即使由公務員工會等組織贏取幾個議席，對大局亦完全無影響，「A、B、C人選邊個贏都無分別，都通過了資格審查。」