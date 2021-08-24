選委會｜資審會將公布入閘名單　鄭松泰狄志遠收查詢　可避過DQ？

選委會界別分組選舉9月舉行，提名期本月12日已結束，當局共收到1,056份提名表格。根據政府新聞公告，政府最遲本周四（26日）公布候選人資格審查委員會的審核結果。

對於資格審查委員會工作，政圈焦點落在一眾非建制參選人能否入閘，包括新思維主席狄志遠、西貢區議會主席周賢明、屬當然委員的現任立法會議員鄭松泰等。鄭松泰向《香港01》表示，曾收到資審會查詢要求補交資料；狄志遠亦稱收到查詢，但只問及基本個人資料，對此感到「奇怪」。



有競爭分組已抽籤 狄志遠：只被查問過簡單資料

根據選舉事務處於8月12日所發的新聞稿，選舉主任於8月23日（星期一）於會展以抽籤方式決定有關界別分組候選人姓名在選票上的排列次序，以及分配展示選舉廣告的指定位置。據了解，13個有競爭的界別分組，昨日已完成抽籤程序，但由於未刊憲公布「入閘」名單，暫未能公開。

候選人資格審查委員會將在提名期結束後14天內，在憲報刊登公告，宣布獲有效提名的候選人，選管會周三（25日）為候選人舉行網上簡介會；換言之，資審會最遲本周四（26日）應發放審核結果。

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狄志遠向《香港01》表示，資審會只在提名期結束後一至兩天，聯絡過他一次，但只是問一些非常基本的個人資料、工作經驗等，不涉任何政治提問，至今亦未再聯絡過他，感到十分奇怪，「一日未確認，選舉工程都要on hold，又派唔到單張。」他估計，這是修改選舉制度段第一次選舉，當局可能尚未熟習，有機會出現行政混亂。

鄭松泰：資審會要求提交補交資料

鄭松泰回應查詢時表示，除了遞交資格審查委員會補充表格，亦收到資審會要求他補交其他資料，但他不願透露更多。獨立民主派、參選社福界的西貢區議會主席周賢明，截稿前未回覆查詢。

參選法律界選委的資深大律師湯家驊表示，暫未收到資審會的查詢。他說，選委會昨日已完成抽籤為候選人分配編號的程序，但由於資審會尚未完成審查，候選人編號仍未作實，確實編號有待刊憲公布。

多名參選選委的建制派人士均表示，未有收到資審會查詢或要求補交資料，相信絕大部人可成功「入閘」。有建制中人預料，獲部分建制提名參選社福界的狄志遠，如無意外可通過資格審查，政圈反而關注曾倒插國旗的鄭松泰，若他避過「DQ」，意味獲得「認證」，符合資格參加12月的立法會選舉。

鄭松泰倘成功入閘 可出戰12月立法會

去年7月，鄭松泰報名參選2020年立法會選舉，選舉主任曾去信鄭松泰，指他在倒插國旗案案成，如何顯示他忠誠接受和履行擁護《基本法》。鄭松泰當時回信指，當年所做的事及表達方式確實不對，特此表達歉意，承諾改過遷善，繼續擁護《基本法》，愛護國旗和區旗。去年11月民主派總辭，鄭松泰宣布留任，港澳辦曾發聲明稱讚是「明智之舉」。

參選選委人士須向候選人資格審查委會提交補充資料表格，申報國籍、是否持有BNO護照等。圖為資審會首次開會情況。（政府新聞處）

資審會由7名成員組成，主席是政務司司長李家超，3名官守成員包括政制及內地事務局局長曾國衞、民政事務局局長徐英偉和保安局局長鄧炳強；非官守成員則為基本法委員會前副主任梁愛詩、全國人大前常委范徐麗泰和中大前校長劉遵義。

其他選委候選人名單，請參閱《香港01》選委會選舉網站。