香港潮州商會百周年慶　林鄭：冀積極協助香港融入大灣區

香港潮州商會今日（27日）於香港會議展覽中心舉行「香港潮州商會百周年會慶暨第52屆會董就職典禮」，邀請了香行政長官林鄭月娥、駐港國家安全公署署長鄭雁雄、中聯辦副主任何靖、外交部駐港特派員公署副特派員方建明、財政司司長陳茂波等擔任主禮嘉賓。出席嘉賓包括行政會議非官守議員召集人陳智思，食物及衛生局局長陳肇始，創新及科技局局長薛永恒，政制及内地事務局局長曾國衞，民政事務局局長徐英偉，財經事務及庫務局局長許正宇及警務處處長蕭澤頤等官員。



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林鄭讚賞商會用一世紀努力建設香港

林鄭月娥在致辭是指商會在香港十分重要，成立至今已一個世紀，在各事業領域都取得驕人成績，亦協助建設香港，獲得了社會的認同。她欣賞商會一直團結各界精英，並積極投入教育事務，在100年來興建多間中小學，亦提供獎學金資助基層學生的大學學費。她強調商會成立至今一直心繫祖國，愛國愛港愛鄉，望商會未來積極協助香港融入國家大灣區發展。

新冠疫情重創經濟 商會續支持弱勢群體

會長黄書銳代表商會歡迎諸位蒞臨嘉賓，並感謝社會各界對商會的支持和包容、國家和家鄉的眷顧和關懷。黃表示，商會一直擁護《基本法》和「一國兩制」，支持特區政府依法施政。支持《港區國安法》的制定和實施，支持完善選舉制度及擁護愛國者治港。同時，商會積極參與推動「一帶一路」和粤港澳大灣區建設，支持香港融入國家發展大局。黃表示，香港受新冠疫情的影響，經濟受到重創，因此商會未來會以扶貧救災、支持弱勢群體及配合政府防疫抗災為發展目標。