李家超重申掃除「假效忠」　肯定潮州公會貢獻

香港九龍潮州公會今日舉行就職典禮，政務司司長李家超致詞時表示，中央制定國安法及完善選舉制度，讓政府能專心處理民生議題，強調會掃除「假效忠」和偽裝擁護《基本法》的人士。他又讚揚潮汕公會過去多年貢獻，增加市民對國家歸屬感。



香港九龍潮州公會今（7日）舉行就職典禮。（廖雁雄攝）

指政府能專心處理民生、房屋、青少年及經濟議題

李家超表示，中央施展組合拳，制定國安法及後完善選舉制度。他指國安法築起了國家安全護城牆，讓香港回復穩定，而完善選舉制度則可確保「愛國者治港」全面落實。他又表示，會嚴格落實資格審查，掃除偽裝擁護《基本法》和假扮效忠的人士，不讓他們矇混進入治理香港體制。

他指在新制度下，政府能專心處理民生、房屋及青少年發展、經濟等議題，把握國家「十四五規劃」和粵港澳大灣區機遇。他又讚揚潮州公會過去在融入國家發展大局上從不缺席，亦大力推廣潮汕風俗人情，透過舉辦各項活動增加市民對國家歸屬感。

潮州公會新一任主席吳宏斌在致詞時，向參與東京奧運的港隊成員致以祝賀，認為是國家展現軟實力的競技場。他又讚揚紀律部隊，指國安法及紀律部隊嚴正執法，令社會得以回復安寧。

而今日（7日）亦是全國政協常委、貿易發展局主席林建岳生日，現場人士亦唱生日歌為他慶生。