王婷莛殘奧奪銅｜林鄭形容一鳴驚人：繼續陪市民看轉播撐港隊

港隊在本屆東京殘奧會奪得首面獎牌，17歲的乒乓球女將王婷莛今早（28日）在於女單TT11級賽事奪得銅牌，特首林鄭月娥、一眾行政會議成員及民政事務局局長徐英偉等發稿祝賀。

林鄭月娥形容王婷莛首登殘奧舞台就一鳴驚人，為香港在本屆賽事贏得首面獎牌，令人欣喜及振奮。有別於其他祝賀稿件，她以大半篇幅讚賞香港電台派攝製隊直擊報道及為轉播賽事作出的努力，稱會和市民繼續透過觀看電視轉播支持香港運動員。



林鄭月娥指，王婷莛的表現不比經驗豐富的強手遜色，認為憑着她的堅定意志和出眾潛能，深信她將繼續在體壇發光發亮。她又表示其他香港運動員在殘奧會過去幾天的賽事中亦是全力以赴，值得鼓勵。

林鄭特別在新聞稿中提到，「香港電台作為公營廣播機構，肩負公共目的及使命。我對香港電台為轉播東京殘奧會所作的努力表示讚賞，可讓更多市民為香港運動員打氣，延續社會支持體育發展的氣氛，並令社會上更多人關注殘疾運動員。」

徐英偉則說：「王婷莛保持超卓水準，以熟練的技術取得佳績，我們為她感到驕傲。我感謝教練、工作人員及運動員家人對運動員的支持。」

行會非官守議員召集人陳智思表示：「王婷莛憑藉運動天賦，加上刻苦訓練，首度出戰殘奧會便發揮超卓表現，為中國香港代表團奪得今屆殘奧會第一面獎牌，成績令人振奮。」行會非官守成員就祝願港隊在其他項目繼續盡展潛能，再創佳績，又說支持政府繼續透過不同政策措施，推動展能運動，讓殘疾人士透過體育運動發揮所長。

立法會主席梁君彥議員代表全體立法會議員致函祝賀王婷莛，並向她的訓練團隊致謝。梁君彥議員表示：「王婷莛首戰殘奧會展現非凡實力，在小組賽擊敗上屆殘奧會金牌得主。她冷靜應戰，表現出色，打出一場精彩絕倫的比賽，令人留下深刻印象。」

梁君彥也向其他香港殘奧運動員送上祝福和鼓勵：「不論成績如何，運動員堅毅不屈的精神值得我們學習。希望各位在全力爭勝的同時，亦好好享受與世界各地選手較量的每場比賽。」

東京殘奧會 港隊亮相花絮