東京殘奧｜女子重劍隊得第4　可獲恒基20萬　3日賽事暫共送40萬

東京殘奧第三日（27日）賽事展開，港隊三日來出戰多場賽事，雖暫時未爭得獎牌，但多名運動員仍獲「恒基精英運動員嘉許計劃」現金奬勵。在今日的輪椅劍擊女子重劍團體賽中，港隊女將得第四名，即可獲20萬元；而在女子100米蝶泳S14級賽事中奪得第4名的港將陳睿琳，亦可獲10萬元；在輪椅劍擊（女子A級個人重劍）獲得第6名的余翠怡及女子100米蝶泳S14級排第8名的張可盈，暫共送出40萬元。



王婷莛將奪乒乓球銅牌 料可獲20萬

踏入殘奧第三日賽事，港隊已有逾10名運動員亮相。雖暫未斬獲獎牌，但多名運動員亦在賽事中獲得排名。截至今日為止，成績最好的為參加女子TT11級乒乓球的王婷莛，她打入四強，由於不設銅牌戰，即肯定可為港隊添獎牌。而在「恒基精英運動員嘉許計劃」下，王婷莛最起碼可獲得20萬元，惟其比賽未完結，故未計入總獎金中。

在劍擊方面，今日的輪椅劍擊女子重劍團體賽中，余翠怡、吳舒婷及鍾婉萍在大幅落後下奮力追趕，最終取得第四名，三人合共取得20萬元。而余翠怡昨日（26日）出戰女子A級個人重劍，雖然8強止步無緣獎牌，但亦可獲得5萬元獎金。

兩運動員在蝶泳中獲第4及8名

另外，周三（25日）女子100米蝶泳S14級賽事中，奪得第4名的港將陳睿琳可獲10萬元；而同一賽事中張可盈則以第8名完成比賽，亦可獲得5萬元。

在首三日賽事中，「恒基精英運動員嘉許計劃」暫合共送出40萬元獎金。

▼8月27日，觀塘APM市民觀望輪椅劍擊女子重劍團體賽▼

