DQ鄭松泰｜李家超：穩守「鐵的底線」　證明持反對意見可入閘

選委會選舉9月舉行，候選人資格審查委員會日前裁定鄭松泰登記無效，不但無法出任選委，更即時喪失立法會議席。

候選人資格審查委員會主席、政務司司長李家超在《紫荊》撰文，引述港澳辦主任夏寶龍今年7月指，進入特區管治架構的人必須是愛國愛港者，絕不容許任何一個「反中亂港分子」通過任何途徑和方式混進特區管治架構，變成管治者，「這是一條鐵的底線」。



指鄭松泰不符合擁護效忠 尋求國安委後決定DQ

李家超在文中稱，資審會於8月26日公佈審查結果，共審查了1,498人的資格，當中326位是當然委員的登記人、156位獲提名人，以及1,016位候選人。被裁定資格有效的有1,496人，包括325位當然委員、156位經提名產生的委員，以及1,015位界別分組選舉候選人。

李家超稱，當然委員登記人立法會議員鄭松泰，被認定不符合「擁護基本法、效忠香港特區」的法定要求和條件，資審會在審查他的登記時，要求他就指明的事情提供資料和解釋，在收到他的回覆後，資審會就鄭松泰是否符合「擁護基本法」和「效忠香港特區」這個法定要求和條件，尋求國安委的意見，在收到國安委就他不符合「擁護基本法」和「效忠香港特區」的法定要求和條件的審查意見書後，資審會裁定他的登記無效。

李家超重申，審查並非搞「清一色」，參選人可以反對政府，但不能夠做損害國家和香港利益的事，包括負面清單的行為等，擁護基本法是在意圖上和言行上，真心地和真誠地遵守、支持、維護和信奉，資審會不會讓假扮擁護基本法，偽裝效忠特區的人進入管治體制，「這次通過審查的人來自不同黨派，包括非建制派及報稱獨立人士，審查結果證明持反對意見的，只要符合『擁護基本法』和『效忠香港特區』的要求和條件，可以通過審查。」