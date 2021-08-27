鄭松泰專訪｜從政難顧大眾喜惡　國旗案教訓深刻：政治非請客食飯

熱血公民鄭松泰因登記成為選委會當然選委，被候選人資格審查委員會裁定無效，連帶即時喪失立法會議員資格，未能完成延任後的第六屆立法會任期，不少人提到醫學界陳沛然未有登記為選委，巧妙避過DQ一劫，形容鄭松泰「行錯棋」。鄭松泰接受《香港01》訪問時反駁此說法，指假設今次能避過資格審查，參選第七屆立法會同樣要面對審查，認為「唔能夠避」，又指選擇登記為選委是不欲自己成為其他派別的鬥爭籌碼，形容是在「被動中做較主動嘅角色。」

回顧五年議會生涯，鄭松泰重提五年前倒插國旗案，形容國旗案是一個深刻教訓，讓他知道政治不是請客食飯，也讓他直接、清晰知道，2016年後的議會政治不再是舉牌、「嗌兩下被抬走」，而是一場既殘酷又現實、動刀動槍的「生死決」。



鄭松泰的議員辦公室有不少風水擺設，老鷹面向中環灣仔繞道的「蛇口」，麒麟則對著龍和道。（羅君豪攝）

鄭松泰的議員辦公室位於立法會10樓的「尾房」，飽覽添馬艦和維港景致，議員房的角落放了不少風水擺設，老鷹擺設面向中環灣仔繞道的「蛇口」，一對麒麟擺設面向龍和道。本身曼聯球迷的鄭松泰曾在房中掛上一件雲佩斯的紅色球衣，如今已換另一件紅衣，原來也是風水擺設。被問到是否篤信風水命理，鄭松泰直言：「我點可以唔信」，「呢邊翼嘅民主派，8樓（公民黨）、9樓（民主黨）、10樓（陳志全等獨立議員）全部唔見晒喎，好似Avenger（復仇者聯盟）咁，一啪手指就得返我一個，我點可以唔信」。

資格審查「遲早要面對」 作為少數派化被動為主動

可是，覆巢之下無完卵，去年選擇留任的鄭松泰因登記成當然選委，正式被褫奪立法會議員資格，議會內只剩下陳沛然一名非建制派。談到登記選委的決定，鄭松泰指其個案不能與陳沛然比擬，他解釋自己作為熱血公民黨主席，須思考政黨往後的道路，指該黨能否發展下去，很大程度取決於他能否繼續參選和保留立法會議員身份。他假設今次能避過資格審查，參選第七屆立法會同樣要面對審查，認為「唔能夠避」，「遲早都要面對你留唔留、去唔去（立會選舉）嘅問題，如果我呢一刻唔登記，我用沉默、偷偷地嘅做法，去到12月，但事情無解決到。最基本係我無理由做其他人嘅鬥爭籌碼，所以希望件事為自己寫落註腳，喺被動中爭取較主動嘅角色。」

鄭松泰續指，登記選委的決定是不欲自己成為其他派別的鬥爭籌碼，因其議會角色較「獨特」和「麻煩」，不同政治勢力對其留任都有看法，有建制派認為他傷痕兼案底累累，不應留在議會；亦有一批意見認為若他不留任，議會或變「清一色」。因此，他自己研判處於被動角度，基於這個背景下，他決意登記成為選委。

鄭松泰指登記做選委接受資格審查是化被動為主動，不同政治勢力對其留任各有看法，不欲成為其他派別的鬥爭籌碼。（羅君豪攝）

倒插國旗案體會深 「一剎那知道政治好殘酷」

被問到如何為其政治生涯作總結，鄭松泰指，熱血公民在2016年之前只是壓力團體，2016年正式變成政黨，當時自己仍在大學教書，直至不獲大學續約，於2018年正式成為一個「純政治人」。

鄭松泰重提五年前的倒插國旗案，形容國旗案是一個深刻教訓，令他知道議會政治的真面目，「事件令我直接清晰地知道議會政治唔係舉牌、得閒去遊行，或喺議會度嗌兩下被抬起。老實講，嗰刻我以為我係搞緊裝飾品，我以為嗰班建制派會因為我搞一件咁重要嘅裝飾品（國旗、區旗），佢哋（建制派）會入返嚟（會議廳），就唔會流會、俾到其他人宣誓，當時我以為（議會）係一個Performance（表演），但最後原來係有人揸雙刀，話你搞旗仔、要劈你，呢個係我一個幾深刻嘅教訓。」

鄭松泰又說，「旗仔案」讓他知道政治不是請客食飯，也讓他直接、清晰知道，2016年後的議會政治是一場既殘酷又現實、動刀動槍的「生死決」，「你話佢（當時他倒插的國旗）係國旗，但都根本唔係跟國旗嘅法律格式，但現實政治係唔會同你講法律條文，嗰一剎那就知道政治可以去一個位、係好殘酷嘅現況，係一場生死決嚟。」

鄭松泰重提五年前的倒插國旗案，形容國旗案是一個深刻教訓，感嘆議會政治是一場既殘酷又現實、動刀動槍的「生死決」。（羅君豪攝）

黃絲慶祝被DQ 鄭松泰不解謾罵：從政難單顧大眾喜惡

不論黃、藍，都不視鄭松泰為同路人，當傳出他被DQ的消息，不少黃營支持者歡喜若狂，重提他與本土派的恩恩怨怨，揶揄他「可以去美心買散水餅」等。被問到如何看待這些批評，鄭松泰坦言不明白網戰、謾罵的意義，又認為政治人不能純粹依從普羅大眾喜惡行事，「去到今日仲講侮氣說話、網戰、謾罵，我最唔理解嘅係，其實除咗出咗啖氣，仲有乜係可以幫到自己......你個人梗係唔開心、有冤屈，但我哋（政治人）如果純粹依從普遍大眾喜惡、好惡，好老實咁講，我唔好去做姜濤？當然我做唔到啦（記者：Mirror Stanley？）我唔好去做Stanley？」

不論黃、藍，都不視鄭松泰為同路人，DQ後不少黃營支持者在網上揶揄，鄭松泰笑言從政難單顧大眾喜惡。（羅君豪攝）

與黨友商前路最重要平安 禁選五年後不排除任何可能性

熱血公民尚餘兩名區議員，被問到未來的前路，被禁選五年的鄭松泰指未考慮解散選項，又指正安排與內閣成員會面，討論未來的工作方向和目標，又指該黨9月將召開黨員大會，屆時會有決定，「我哋本身既有工作已經有安排，唔會因選舉有太大影響，好直白講，我哋做到嘅，就係慈善工作、社會福利範疇工作，自己（黨員）生活就係自己嘅考量」，但強調最重要是身邊人、持共同理念的「手足」能夠齊整和平安，「呢一刻最緊要身邊人安頓好生活，希望身邊人整整齊齊、平平安安。」

離開立法會後將與黨友商前路，鄭松泰指最重要身邊人平安。（羅君豪攝）

至於未來個人路向，他表示將繼續從事教育工作，同時會研究搞生意。被禁選五年是否意味代議士之路走到終點？鄭松泰認為不能斷言，指五年後的政治形勢或與現在有很大分別，不排除任何可能性。

經歷DQ過後，被問及對有意出選立法會選舉的泛民主派有何寄語，鄭松泰呼籲切勿只單純看選舉，「我諗最重要唔係單純考慮政權俾唔俾你選…...香港係一個共生環境，如果大家希望香港係有一個可以生活到嘅環境，就要諗有無空間可以投入，但唔好單純睇選舉，要幫香港唔係淨係得議席。」