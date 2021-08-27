鄭松泰DQ︱鄧炳強：基於有否做過負面清單行為　裁定不擁護基本法

熱血公民立法會議員鄭松泰報名參與選舉委員會，被資格審查委員會裁定不符合擁護《基本法》及效忠特區，連帶失去立法會議員議席。



資審會成員之一、保安局局長鄧炳強今日（27日）表示，資審會是基於鄭松泰有沒有做過負面清單的行為而作出裁決。



鄧：DQ裁決與刑事調查是兩回事

鄧炳強說，基本保密原則無法透露裁決原因及詳情，但表示資委會是基於鄭松泰有沒有做過負面清單的行為，稱「如果有留意佢過往行為、言論和作品就可以判斷」。有記者鄭松泰會否受到刑事調查，鄧炳強就表示，裁定不符合資格與刑事調查是兩回事。

要求支聯會交2014年後資料 指蒐證無時限

警方早前向支聯會發信，要求提供2014年起與多個組織聯繫的相關資料，以及支聯會資金往來明細。鄧炳強確認警方發信，又指有關組織需要按期提交真實資料，否則違法。鄧炳強又表示，雖然《港區國安法》沒有追溯力，但稱蒐集證據沒有時間限制。

▼警方向支聯會副主席鄒幸彤在內多名成員發出信件▼



不點名指612基金解散前呼籲捐款是奇怪現象

此外，鄧炳強亦不點名批評「612人道支援基金」，結束前仍要籌錢，「咁樣係咪臨解散前撈一筆油水呢？」他稱，一個組織解散前要求市民捐款是「奇怪現象」，又表示如有「洗黑錢」等證據，警方就會執法。