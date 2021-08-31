陳澤銘獲選律師會新會長：秉持政治中立　林鄭意見若有道理會聆聽

香港律師會上周改選部分理事，「專業派」參選團隊全取5席。律師會今（31日）召開理事會，一如外界預期，選出現任副會長陳澤銘為新一任會長；黎雅明、湯文龍、余國堅則當選副會長。

陳澤銘會見傳媒時表示，會懷着最謙卑的態度迎接未來一年工作，帶領律師會秉持專業精神，政治中立、不偏不倚地從法律角度就社會議題發聲。

對於特首林鄭月娥曾稱若律師會變得政治化，會考慮終止合作，陳澤銘指，香港有言論自由，會聆聽其他人的意見，「有則改之，無則加勉」，強調律師會是自我監管的專業團體，會從專業角度管理內部事務。



陳澤銘大熱坐正當選律師會新會長（左二），黎雅明（左一）、湯文龍（右二）、余國堅（右一）當選副會長。（張浩維攝）

不認為林鄭言論批評律師會

已經連任三屆的現任會長彭韻僖，去年打破律師會會長通常只任兩年的不成文傳統，成功「冧莊」，在今年會長改選成功交棒予陳澤銘。陳澤銘早年在孖士打律師行執業，其後轉投嘉道理父子有限公司當法律顧問，現時落戶蕭一峰律師行。陳澤銘於2016年首次晉升理事會，2018年起已提升任律師會副會長，他目前在曾鈺成創辦的智庫「香港願景」擔任研究顧問。



被問到林鄭月娥早前言論是否向律師會理事改選施壓，陳澤銘指，在香港包括特首在內的每一個人均有言論自由，若對方有道理的話，會聆聽意見，他不認為林鄭的言論是在批評律師會，又指律師會作為自我監管的團體，有其內部規則，只會用專業角度出發，「（理事會選舉）喺一個好內部嘅選舉。」

至於理事候選人羅彰南退選及張達明辭任理事，是否向律師會投下不信任票？陳澤銘不認同該說法，指張達明已表明辭任的決定遠早於選舉前作出，強調律師會致力舉辦一場公開、透明的選舉。

被問到對《反外國制裁法》的意見，陳澤銘指，他聽聞過這宗新聞，形容是一項重要議題，獲主理商業法和跨境貿易法律的同行關注，但由於未有具體資料，現階段未能回應。

彭韻僖讚新領導層有承擔

陳澤銘提到，律師會最重要職責是維護香港法治，會秉持專業精神，政治中立、不偏不倚地從法律角度就社會議題發聲，又指香港是中國唯一一個實行普通法制度的城市，會致力保持香港普通法傳統。

缷任會長的彭韻僖表示，非常高興完成3年任期，過去3年有很多風風雨雨，但律師會乘風破浪向前走，並讚揚新選出的會長及副會長有能力和有承擔，對律師會的未來充滿信心。

律師會理事會上周改選，變成「監管權之爭」，特首林鄭月娥曾警告，律師會若繼續政治化，將考慮終止其與政府的關係，最終「專業派」全勝5席。被視為「開明派」的港大法律學院首席講師張達明昨晚（30日）辭任理事，稱希望專注教學及提供免費法律服務，並兼顧家庭及私人生活。