律師會專業派全勝　鄭若驊：高興律師會尊重專業　冀日後更好合作

香港律師會改選結果揭盅，「專業派」大勝，全取5個理事席位，「開明派」主導律師會的願望落空。律政司司長鄭若驊今日（25日）回應指，「好高興律師會尊重專業」，相信選舉公平、公正地進行，期望未來與律師會合作得更好。



鄭若驊指，政府與律師會一直有好多合作，希望未來繼續合作，把握十四五規劃和大融區機遇，「為法律界嘅福祉做多啲工作」，探討更多機會，又會繼續與不同法律團體合作，包括早前與亞洲國際法律研究院和投資推廣署合辦的「Why Invest in Hong Kong – A Look to the Future」網上研討會，未來將繼續通過不同律師團體，推動香港法律服務和爭議解決服務。

拆局｜律師會改選專業派大勝 力保主導權 業界料免被政府開刀

鄭若驊知悉警方要求支聯會提交資料，現階段不適宜作任何回應。（梁鵬威攝）

知悉警方要求支聯會交資料

另外，支聯會多名常委今日收到警方國安處去信，根據國安法第43條要求提交資料。鄭若驊指，有關事件仍在調查當中，知悉警方要求支聯會提交資料，現階段不適宜作任何回應。

被問到人大常委會暫不表決將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三的議程，鄭若驊稱，特首林鄭月娥昨天已詳細解釋，她無其他補充。