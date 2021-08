律師會專業派全勝　鄭若驊：高興律師會尊重專業　冀日後更好合作

香港律師會改選結果揭盅,「專業派」大勝,全取5個理事席位,「開明派」主導律師會的願望落空。律政司司長鄭若驊今日(25日)回應指,「好高興律師會尊重專業」,相信選舉公平、公正地進行,期望未來與律師會合作得更好。



鄭若驊指,政府與律師會一直有好多合作,希望未來繼續合作,把握十四五規劃和大融區機遇,「為法律界嘅福祉做多啲工作」,探討更多機會,又會繼續與不同法律團體合作,包括早前與亞洲國際法律研究院和投資推廣署合辦的「Why Invest in Hong Kong – A Look to the Future」網上研討會,未來將繼續通過不同律師團體,推動香港法律服務和爭議解決服務。

鄭若驊知悉警方要求支聯會提交資料,現階段不適宜作任何回應。(梁鵬威攝)

知悉警方要求支聯會交資料

另外,支聯會多名常委今日收到警方國安處去信,根據國安法第43條要求提交資料。鄭若驊指,有關事件仍在調查當中,知悉警方要求支聯會提交資料,現階段不適宜作任何回應。

被問到人大常委會暫不表決將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三的議程,鄭若驊稱,特首林鄭月娥昨天已詳細解釋,她無其他補充。