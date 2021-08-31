通關｜林鄭：與內地通關無硬指標　需做好外防輸入、提高疫苗接種

香港與內地通關未有時間表，特首林鄭月娥今日（31日）指，本港與內地通關沒有硬指標，無「本地清零28日」便可通關等指引，何時通關很大程度上取決於疫情發展，現時要做好外防輸入、提高疫苗接種率等。



指中央理解港人希望免檢疫通關訴求

林鄭月娥在出席行政會議前見記者時，現時特區政府與中央未有任何通關的硬性指標，因為大家制度不同，而且全球疫情未穩定，現階段不太可能制定一些共同指標去放寬入境政策。但她強調，中央政府理解港人希望免檢疫通關的訴求，特區政府會繼續努力做好防疫工作。

對於有指兩地通關可能要待明年2月北京冬奧之後，林鄭月娥稱不會評論揣測性消息，指何時通關很大程度上取決於疫情發展，現時要注重外防輸入。她又指，香港與內地關口從未關閉，現時深圳灣，港珠澳大橋及機場亦可前往內地。

香港與內地通關無期。（資料圖片）

會繼續增加認可疫苗接種紀錄的地區

另外，林鄭月娥指，現時已經與46個國家和地區包括美國和英國，互相承認疫苗資格，至於其他高風險國家或地區，特區政府一直積極與各國領事商議，在進行一系列工作之前需要先理解個別國家或地區與本港制度上存在不同，而且針卡形式各地都存在差異，例如紙本和電子形式，特區政府需要平衡不同風險而作出相應考慮，但強調對工作有信心，相信經過特區政府積極的商議會有所進展。

她又指，特區政府日前已經與「東盟」各國商議疫苗互相認可計劃，現時特區政府為了讓香港家庭可以有外傭照顧，港府已經先與菲律賓、印尼等政府達成共識，互相認可疫苗資格。