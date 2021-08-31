林鄭月娥：9月底開放竹篙灣中心予外傭檢疫　收費不多於500元

在印尼或菲律賓完成新冠疫苗接種，並符合相關要求的外籍家庭傭工，昨日起可來港工作，惟外傭指定酒店房價達800元一晚，檢疫酒店費用及相關開支要約2萬元，令部分僱主卻步。

行政長官林鄭月娥今早（31日）出席行政會議前見記者，透露將開放竹篙灣檢疫中心第一期及第二期予外籍傭工檢疫，約800個單位，政府會收回成本價不多於500元，預料9月底可啟用，開放前可接受預訂。



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林鄭月娥在記者會表示，竹篙灣外傭檢疫設施會由政府自行營運，現時有大量工作要做，包括設立預訂電腦系統，安排保安及清潔。她表示，竹篙灣檢疫中心有3000個單位，由於目前沒有本地個案，沒有緊密接觸者，因此可開放使用，政務司司長周末已做統籌工作。

她又指，60.6%人口已接種首劑疫苗，冀9月底達致七成疫苗接種率，又指將催促三類人打針，包括學生、長者等。

▼國泰為竹篙灣檢疫中心提供膳食▼



竹篙灣中心膳食曾惹爭議

今年5月，竹篙灣檢疫中心疑出現集體食物中毒事件，亦有不少隔離人士大嘆膳食質素欠佳，網上更流傳多張「劣食」飯盒照片，其後國泰航空入標供應竹篙灣檢疫中心膳食。行政會議成員林健鋒曾親身試食國泰為隔離營提供其中四款菜式，形容以飛機餐標準來說，值90多分，更笑言「 搶到樓下Gaga（立法會餐廳）生意 。」