林鄭月娥：冀9月底達七成接種　催谷三類人打針　無計劃限進處所

行政長官林鄭月娥今早（31日）出席行政會議前見記者，指60.6%人口已接種首劑疫苗，冀9月底達致七成疫苗接種率，又指將催促三類人打針，包括學生、長者。林鄭月娥指，推動長者接種疫苗最重要是解說，令他們放心，將為長者舉辦健康講座，如認為情況許可可即時打針。

林鄭透露，將開放竹篙灣檢疫中心第一期及第二期予外籍傭工檢疫，約800個單位，政府會收回成本價每日不多於500元，預料9月底可啟用。



【10:54】有記者問到是否於冬奧後才與內地通關，林鄭月娥表示不會評論揣測性消息，至於如何名何時開放邊境，很大程度上取決於疫情，現時主要著重於防止進口案例進入社區，或多或少地實現零案例。她指香港與內地關口從未關閉，現時深圳灣，港珠澳大橋及機場亦可前往內地。

被問到與內地通關有否訂立硬指標，林鄭指現時特區政府與中央未有任何通關的指標，因為大家制度不同，而全球疫情亦未穩定，現階段不太可能存在一些所謂指標。但她強調，中央理解港人免檢疫通關的訴求，特區政府會繼續努力做好防疫工作說服中央對香港人放寬入境政策。

無計劃將進入處所與打針直接掛勾

【10:35】被問到資審會DQ鄭松泰理據，林鄭月娥說，資審會按機制尋求國安委意見，國安委在諮詢警隊國安處意見後作出判斷，國安委討論內容不可公開，所作出的決定不容上訴。她提到，負面清單列明的情況非常清楚，在作出DQ決定前，亦有機會讓當事人申訴。

至於會否限制沒有打針人士進入某部分處所，林鄭稱沒有計劃將進入地方與打針直接掛勾，會繼續進行疫苗泡沫模式，讓部分處所放寛防疫措施，暫沒有考慮完全硬性拒絕無打針人士進入某部分處所。但她指，倘出現另一波疫情，政府迫不得而考慮拒絕無打針人士進入某部分處所，特別是學校，一旦停止面授課堂的影響很大，屆時或以有否接種疫苗區分可出席面授課堂的學生。

▼國泰為竹篙灣檢疫中心提供膳食▼



9月底開放竹篙灣中心予外傭檢疫 收費少於500元

【10:25】林鄭月娥指，留意到社會意見指供外傭的檢疫設施不足夠，因幾千外傭回港，希望以逐步有序方式回港，但留意到檢疫酒店約400個並不足夠。她透露，將開放竹篙灣檢疫中心約800個單位供外傭檢疫，以收回成本價運作，每日不多於500元，由政府營運，目標是9月下旬開放使用。

【10:05】政府早前定下開學前將疫苗接種率提升到七成，但截至昨晚接種率只達60.6%，林鄭月娥承認目標不可能達到，但希望一個月後可以做到。她稱雖然明天開學，但現階段並無條件恢復全日制面授，又說要集中催谷流動性高的工作人口、學生及長者打針，推高這三類群體的接種率，但強調政府暫無計劃推出強制措施。

【10:00】林鄭月娥開場發言時指，本地感染過去兩周清零，尤幸機場貴賓室感染個案未有影響其他人，其他確診個案就全屬輸入。她承認當中有幾宗個案是已接種疫苗人士，但強調打疫苗是有用，「佢哋都係冇病徵或者病情穩定」，證明疫苗可以保護自己。

林鄭指這對長者而言更加重要，因為長者一旦感染病情都會很嚴重，死亡率也很高。她稱以目前趨勢，開學前接種率達7成是不可能達到，希望這個階段性目標可延後一個月達到，但需要市民更踴躍參與，因為數據顯示有時單日接種人數兩萬都不到，希望即日籌推出後，除非醫生認為不適合打，否則應做到「應打盡打」。

林鄭進一步透露目前的群體接種率，公務員已達99%，醫院達93%，公立醫院醫生及護士分別99%及90%；安老院舍及官校職員也分別達80%及90%。她稱未來要盡力催谷工作人口、學生及長者的接種率，當中工作人口流動率、日常接觸面、流動性都比較高，會用盡方法包括提供「到會」接種以方便他們。

林鄭特別提到12至19歲的學生接種率都不低，達五成，但強調須進一步提升，暫時無條件恢復全日制面授。她稱面授對學生成長及身心相當重要，世衞也提到教職員要優先接種，舉例大專都有要求學生接種，否則要自費檢測。

至於長者，70歲以上接種率有三成，80歲以上更少，而院舍長者更只有一成。林鄭稱暫不推強制措施，但會盡力動員呼籲盡快接種，她種會盡力解說，希望「即日籌」、外展隊及團體活動可以在清楚解說下令長者即場接種。