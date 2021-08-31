支聯會｜林鄭指國安法非「無牙」　否認打擊公民社會：仍有NGO

支聯會多名常委上周三（25日）收到警方國安處信件，指警務處處長相信支聯會屬《國安法實施細則》下的「外國代理人」，規定支聯會須於9月7日或之前提供職員及香港成員的個人資料，亦要求支聯會提供2014年以來與美國國家民主基金會、中國維權律師關注組等的財務往來，以及支聯會這8年的所有活動的資料、資產、開支、收入，又要求交代鄒幸彤今年收取一項3,000元款項的原因。

林鄭月娥今早（31日）出席行政會議前被問到警方去信支聯會要求提供資料及調查，是否打擊公民社會，林鄭月娥強調《香港國安法》並非「無牙」政策。



林鄭對警隊執法有信心 不會容忍組織危害國家安全

林鄭月娥表示，根據國安法第43條，警方有需要時可動用6條額外條例去執法，對警方的執法有信心，相信他們是根據已有的證據執法，她不同意警方的執法是對公民社會的打擊，又指香港社會上仍存有不同的非政府組織，承擔著公民責任以改善香港的情況。

她又指，某些登記或非登記的組織如肆意破壞香港的安全，聯合外國勢力危害國家安全，政府不會容忍，警方亦會嚴格執法。