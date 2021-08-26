支聯會曾領取保就業資助　羅致光拒回應是否「金主」

特區政府今日(26日)宣布，成功與印尼及菲律賓政府訂定雙邊疫苗紀錄認可協議，由下周一(30日)起，在印尼或菲律賓完成接種兩劑新冠疫苗的外籍家庭傭工，可從指明地區來港工作，並須在香港荃灣絲麗酒店進行強制檢疫。勞工及褔利局局長羅致光指特區政府希望有序地讓外傭到港，在防疫工作和輸入勞工上取得平衡。

作為民主黨前黨員的羅致光，過往多次出席支聯會舉辦的六四集會，被記者問到支聯會近日遭警方以國安法第43條調查，包括要求交代資金來源，而支聯會曾領取保就業資助，政府是否如同支聯會的「金主」，羅致光就未有回應。



問到支聯會曾領取保就業計劃共118,644元資助，政府是否如同支聯會的「金主」向其提供資金，羅致光對此未有回應。（資料圖片）

支聯會曾領逾11萬保就業資助 羅致光拒回應是否「金主」

羅致光出席立法會會議後，被問到支聯會曾領取保就業計劃共118,644元資助，政府是否如同支聯會的「金主」向其提供資金，羅致光對此未有回應，僅反問「有無其他問題」，其新聞秘書則稱「我哋唔答呢個問題」。日前，警方以「有合理理由」相信支聯會是附表5所指的「外國代理人」，引用國安法第43條，要求支聯會多名常委及相關人士兩周內提供多項資料，包括職員及成員個人資料、2014年至今在港資產、收支及會議紀錄等。

409間酒店房日均接待20名外傭 羅致光：策略是循序漸進

至於外傭來港安排，羅致光就表示，理解香港家庭需要外籍傭工，但強調政府工作需要與防疫政策取得平衡，因此當局已經宣布成功與一間酒店協商，提供一共409個房間讓外傭檢疫。羅致光被質疑這個數量遠遠不能滿足需求，以每人檢疫21日計，平均每日可接待來港外傭不足20人，相信檢疫房間在幾日內就會全數爆滿，他回應指政府策略上是希望循序漸進，而且亦都一直與各酒店溝通，未來有望可以有更多酒店提供房間給外傭檢疫，而且政府對任何方案持開放態度，會適時公布詳情。