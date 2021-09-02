消費券｜9.15前可補資料　始創周六加開　長者批不受理已寄失申請

政府昨（1日）起向透過書面申請及在7月18日後完成電子登記的市民，發放第一期電子消費券，惟不少市民因登記資料有誤、資料不齊全等原因未能收到款項，大批長者昨到位於太子始創中心的消費券秘書處查詢，場面一度混亂。政府最終決定，將補交資料期限延至9月15日。

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今（2日）接受《香港電台》訪問，指政府已在內部增撥人手到始創中心秘書處處理個案，秘書處未來兩個周六會如常開放，為市民服務。



財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲（歐嘉樂攝／資料圖片）

大批長者今日一早到消費券秘書處查詢及補交資料，太子始創中心外出現長長人龍。（廖雁雄攝）

王學玲籲市民致電「185000」查詢登記狀況

王學玲指，申請者因不同原因須補交資料，例如無在表格簽署或附上身份證副本、填錯身份證簽發日期或支付工具、填漏在港聲明等，指相關部門已製作圖表，幫助市民填寫正確資料。被問到會否開放電子系統予市民重新登記，她指中央登記系統已無運作。

王學玲表示，政府已在內部增撥人手到始創中心秘書處處理過案，秘書處除了逢星期一至五、上午9時至下午6時開放外，未來兩個周六「朝9晚6」亦會如常開放，為市民服務。王學玲提醒市民，可透過致電185000查詢登記狀況和資料，從而再補交相應資料。

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葛珮帆希望政府增加人手及服務時段，為到秘書處求助的長者提供服務。（鄭子峰攝）

葛珮帆促增人手主動致電長者協助

民建聯立法會議員葛珮帆接受同一電台訪問時指，不少長者不懂得接收短訊，並不知悉須補交資料，認為政府應透過專人打電話方式通知長者，希望政府能特別關心長者。葛珮帆又希望政府能增加人手及服務時段，為到秘書處求助的長者提供服務。

民主黨油尖旺區議會副主席朱子洛指，新安排料可解決八成求助個案，惟擔心有書面表格在遞交過程中遺失。（梁鵬威攝）

朱子洛料可解八成求助 惟無處理已遺失申請

民主黨油尖旺區議會副主席朱子洛指，新安排料可解決八成求助個案，又透露早前收到一對遞交書面登記的夫婦投訴，太太昨收到2000元消費券，惟丈夫既收不到款項，亦收不到短訊，擔心書面表格在遞交過程中遺失。他續指在當前補交資料安排下，不容許限期前未有交表的市民重新登記，認為情況對實體登記但被遺失表格的市民不公平。

聽眾嚴先生就是例子，他致電電台表示為政府派發消費券「開心咗兩個月」，與太太透過實體表格申請消費券，惟昨天未有收到款項，最終到銀行查詢申請狀況時，知悉系統並無他們的申請紀錄，慨嘆「眼白白」無法領取消費券。

長者「烽煙」斥：為刺激經濟就要犧牲我哋老人家？

聽眾冼先生稱，他與居於老人院的胞兄加起來已160歲，指老人院收起其兄的身份證、八達通，結果他專程到老人院領取胞兄資料作登記，過程已非常繁複，稍後他須到老人院取回胞兄的八達通，核實他是否已成功登記。冼批評政府並無考慮老人家的處境，「幾十萬老人家唔識電腦，點解唔可以直接俾一萬蚊老人家，為刺激經濟就要犧牲我哋老人家？」

74歲的張女士透過郵局遞交表格，自言與「手機現代化」已脫節，即使收到補交資料的短訊，也不知實際情況為何，她建議政府下次發放消費券時，向70歲以上的長者直接派錢。葉先生多次到始創中心秘書處為母親辦理申請消費券的手續，指秘書處只有10個櫃位，每次也要輪候兩小時，每次也有大量長者聚集在電梯口輪候，「地方又污糟」，認為情況不理想。