消費券｜大批長者未知申請失敗　政府准最遲9月15日補交資料

政府今日（1日）起向書面申請及在7月18日或之後完成電子申請的市民，派發第一期電子消費券2,000元。但有一批長者未能領取消費券，今日到太子的消費券秘書處查詢，現場一度混亂。



政府今晚公布，因應有部分市民未察覺之前遞交的登記資料有誤，又或不齊全等原因，以致申請未獲進一步處理，故決定將補交登記資料的期限，延長至9月15日。



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百計市民未獲派消費券湧到辦事處查詢

政府之前早前推出特別安排，容許在消費券計劃登記期內，即7月4日至8月14日，曾遞交登記，但因資料有誤或不齊全等原因，而未獲進一步處理的相關登記人，可於8月16日至8月31日期間，以書面表格重新遞交登記一次。

不過，今日有大批長者疑因填漏資料，或登記失敗，直至今天才發現未能領取消費券，於是湧往旺角始創中心的消費券秘書處查詢，塞爆現場，直到秘書處關閉前1小時，仍有過百人查詢，現場一度混亂，部份人更不滿鼓譟及報警。

財經事務及庫務局發言人今晚表示，因應部分市民未察覺之前遞交的登記資料有誤，或不齊全等，申請未獲進一步處理，故決定將補交資料安排延長至9月15日。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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政府表示，透過特別安排重新登記的市民，須先確定是次提交的資料準確及齊全，並在9月15日或之前，將填妥的書面表格，連同身份證複本，親身或委托其可信賴的人士，於辦公時間交到旺角彌敦道始創中心17樓的消費券計劃秘書處。

另外，須上載身份證複本作身分認證以完成電子登記的市民，如未有按要求在8月16日或之前上載其身份證的複本，亦可透過是次特別安排，以書面表格重新登記。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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經核實資料可於10.1獲派第一期2000元

政府表示，每名合資格的登記人，只可在9月15日或之前，透過上述特別安排，以書面表格重新登記一次，經核實資格後，有關人士將於10月1日獲發放第一期2,000元消費券；另外，相關市民一般會在遞交登記約一星期內，收到登記結果的短訊通知。政府又提醒，有關市民可透過熱線185000的語音系統，查詢其登記情況。

政府發言人強調，上述安排對已確認為不符合計劃資格準則，或從未在登記期內遞交登記的市民並不適用。